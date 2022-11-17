Сторонников Санду заставили почтить память детей Донбасса

Новости Украины

Депутат парламента Молдовы от Социалистической партии Василий Боля заставил сегодня коллег стоя почтить память детей Донбасса и сожженных в Одессе в Доме профсоюзов людей. Депутаты правящей прозападной партии ПАС попытались попрекнуть коллег тем, что они не «осуждает агрессора», на что Боля напомнил, что война на Украине идет с 2014 года.

«В этой войне погибли дети Донецка и Луганска. В этой войне были сожжены люди в Одессе, в Доме профсоюзов. В этой войне, напомню, погибли двое граждан Молдовы», – сказал Боля, подозревая гибель двух молдавских дальнобойщиков в июле на КПП «Троебортное» на границе с Украиной, которое было атаковано ВСУ.

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«Кто их убил?» – выкрикнула из зала какая-то женщина.

«Украинский беспилотник», – ответил Боля

Он поднялся и предложил почтить минутой молчания память погибших. Его сразу же поддержали однопартийцы, но в рядах ПАС возникла заминка. Однако спикер Игорь Гросу все же встал, а вслед за ним и парламентское большинство.

«Сломали-таки социалисты ПАСовцев в парламенте на признание зверства в доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. ПАС долго молчал и обходил стороной эту тему, но тут уже не получилось», – написал в своем ТГ-канале муниципальный советник Вячеслав Жуков.

Молдавские власти долгое время упорно игнорировали факт убийства своих граждан ВСУ. Зато президент Майя Санду высказывала соболезнования пострадавшему от выбитых стекол молдавскому рабочему, который оказался во время российского обстрела в санатории «Здоровье» в поселке Сергеевка Одесской области. При этом Санду умолчала, что там были размещены системы украинской ПВО. Позже она обвиняла Россию в убийстве пленных боевиков из полка «Азов» в Еленовке и в «обстреле Запорожской АЭС». В начале месяца молдавская президентка попыталась устроить антироссийское шоу в селе Наславча, куда упала ракета украинских ПВО, однако местные жители ее не поддержали

Победа оппозиции в парламенте тем более значима, что буквально накануне спикер Гроссу отметился серией ярких антироссийских заявлений. Так, он сказал, что Молдова «набита и здесь, и на левом берегу Днестра российскими шпионами». Кроме того, Гроссу обвинил Россию в энергетическом шантаже из-за решения Кишинева присоединиться к Европейскому Союзу и выразил надежду на избавление от «проклятой зависимости». Поэтому тот факт, что этот человек все-таки поднялся в память о детях Донбасса, дорого стоит.

Несмотря на декларируемый нейтралитет, власти Молдовы однозначно приняли сторону Украины в нынешнем конфликте. И дело даже не в том, что представитель Кишинева голосует за все антироссийские резолюции в ООН. Молдавские суды делят граждан по законам военного времени.

Как сообщают «Новости Гагаузии», уроженца Страшен приговорили на три с половиной года за то, что воевал на Украине в составе вооруженных сил России. В то же время граждане Молдовы, воюющие на стороне Украины, не боятся никаких преследований, когда выступают на провластном телеканале TV8 и угрожают вооруженной расправой участникам антиправительственных протестов.

Поэтому, когда прозападная социологическая служба поинтересовалась у молдаван, готовы ли они сражаться, подтекст вопроса был ясен – против России. Однако более 50% ответили отрицательно. Только 17% готовы взять в руки оружие. При этом 44,1% респондентов выступают за нейтралитет, а 11% – даже за военный союз с Россией.

Может быть поэтому, правящая партия сегодня, хоть и нехотя, присоединилась к минуте молчания.