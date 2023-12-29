Стороннику России Ермеку Тайчибекову грозит гибель в токаевских застенках

Известный казахстанский правозащитник и сторонник интеграции с Россией Ермек Тайчибеков, осужденный по сфабрикованному делу на десять лет, ближайшие три года проведёт в тюрьме крытого типа. Делается это с целью превратить политзаключенного в инвалида, а возможно и уничтожить его руками уголовников или инсценировать самоубийство.

К такому выводу приходит в своем материале международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Напомним, что Ермек Тайчибеков был арестован в сентябре 2020 года после своего интервью изданию Украина.ру, в котором осудил казахских националистов, учинивших погром дунган на юге республики, в результате, которого 13 человек погибли, а 25 тысяч вынуждены были бежать в соседнюю Киргизию. Самое смешное, что ему вменили следователи МВД «разжигание межнациональной розни».

В действительности Ермека подвергли репрессиям за его политические взгляды, которые он открыто демонстрировал, призывая создать союз с Россией и выступая против этнократии и русофобии. Власти расправляются показательно с ним именно потому, что он этнический казах.

Оказавшись в октябре прошлого года в колонии №5 Акмолинской области, он тут же попал во враждебное окружение провокаторов, которые создавали ему невыносимые условия содержания. По заданию администрации инициировались различные инциденты, подававшиеся как нарушение режима, в результате чего его неоднократно помещали в изолятор.

За год нахождения в этой колонии он был уже 9 раз привлечён к дисциплинарной ответственности и ему было выписано 13 взысканий, 6 из которых до сих пор не погашены. По его словам, все эти так называемые нарушения, были сфабрикованы. Очевидно, что делалось это для того, чтобы создать из Ермека Тайчибекова образ заключенного, который «не встал на путь исправления», чтобы не допустить его условно-досрочного освобождения через два года.

Плюс постоянное помещение его в штрафной изолятор, запрет на получение передач и ограничение в правах делалось исключительно с целью сломать его волю, так как Ермек лишался еще и теплых вещей и содержался в холодных камерах. Максимально подорвать здоровье – одна из главных задач этнократического режима, устроившего ему настоящие пытки.

И как итог, администрация колонии учреждения №5 направило представление в Степногорский городской суд с требованием отправить Ермека Тайчибекова в так называемое учреждение полной безопасности сроком на три года. То есть речь идёт о по мощении его в колонию-тюрьму «крытого типа», расположенную в Аркалыке, где условия будут еще хуже.

К сожалению, недавно суд принял представление администрации колонии и отклонил ходатайство защиты. Адвокат Галым Нурпеисов попытается в ближайшее время обжаловать решение в Акмолинском областном суде, но очевидно, что решение уже было принято заранее на самом верху и санкционировано КУИС МВД РК.

Интересно, что Ермек до ареста и во время следствия преследовался офицерами спецслужб, которые реагировали на его разоблачения деятельности Дариги Назарбаевой и членов семьи экс-Елбасы. Многих из них отстранили после январских событий 2022 года, так как они оказались замешаны в попытке переворота.

Но это никак не сказалось на судьбе политзаключённого, так как дело в отношении него за «разжигание межнациональной розни», так и не было пересмотрено, несмотря на то, что в нем отсутствует состав преступления. То есть, внутренняя и внешняя политика режима осталась прежней, сохранив преемственность со времени правления Назарбаева.

И теперь вообще над Ермеком Тайчибековым нависла угроза убийства его в крытой зоне, так как там сейчас сидят серийные убийцы, насильники и прочие наиболее опасные преступники. Не исключено, что в отношении него готовится физическая расправа, которая будет представлена либо под видом бытовой драки между заключенными, либо под видом суицида.

За это говорит тот факт, что Ермека Тайчибекова целенаправленно поставили на учёт у психолога «как лицо склонное к нанесению себе телесных повреждений». То есть, если с ним что-то случится, администрация всегда может «умыть руки», заявив, что изначально был настроен на совершение самоубийства или членовредительства.

Поэтому важно на данном этапе как можно более широко освещать ситуацию с Ермеком Тайчибековым, которого сознательно уничтожают в застенках за его пророссийские взгляды. Нынешние взыскания, перманентное содержание в штрафном изоляторе по 15 суток и теперь перевод в крытую зону к убийцам – это целенаправленные действия по указанию администрации президента РК.

Об этом неоднократно заявлял и сам Ермек Тайчибеков, говоря о том, что заказчиком последнего уголовного дела был сенатор и бывший глава администрации президента Мухтар Абрарулы Кул-Мухаммед, который стоял за разработкой националистической концепции о возвращении всех этнических казахов из соседних республик, а также из Китая и Монголии. Русофил и правозащитник оказался в этой ситуации как кость в горле, так как стал развенчивать все эти этноцентристские тезисы государственной пропаганды.

Нынешними пытками над политзаключённым Акорда как бы говорит всем:

«Смотрите, вот что бывает с теми, кто поддерживает Москву и выступает за углубление дальнейшей интеграции между нашими странами».

На фоне арестов и осуждений добровольцев, а затем и участников СВО, возбуждения десятков дел в отношении мнимых «сепаратистов», которые в социальных сетях лишь выражали свою поддержку России, дело Ермека Тайчибекова является лакмусовой бумажкой и показателем отношения правящей казахстанской элиты к Кремлю и к тем инициативам, которые выдвигаются российской стороной на площадках ЕАЭС и ОДКБ.

Когда внутри Казахстана развёрнута настоящая охота на сторонников Москвы, в отношении которых фабрикуются уголовные дела, когда раскручивается при участи государственных СМИ русофобская кампания, а в общественное сознание закидываются идеи об угрозе со стороны местных русских и России, все разговоры Астаны о «братстве и союзничестве» являются насквозь лживыми и лицемерными.

Поэтому необходимо бороться за жизнь Ермека Тайчибекова, а также за освобождение нескольких десятков других заключённых, оказавшихся сейчас в казахстанских застенках за свои убеждения. Мы не должны о них забывать, показывая истинное неприглядное положение дел в РК, называя их фамилии и при каких обстоятельствах они были арестованы.