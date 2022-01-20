«Сторожевые псы» украинской журналистики провалили тест на свободу слова

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Новости Украины

В минувший понедельник, 17 января, «общественная организация» под претенциозной вывеской Detector Media (ДМ), позиционирующая себя «сторожевым псом украинской журналистики», презентовала запуск «инструмента для оценки качества украинских новостей» – платформу NewsBoard.

Как выяснилось на презентации, «новый» ресурс далеко не новый и даже успел накопить значительный объём данных для анализа выпусков новостей, вышедших в прайм-тайм телеканалов СТБ, ICTV, «Украина», «Интер», «UA: Первый», «1+1», «112/Первый независимый» и порошенковского «5 канала» за последние три года.

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По словам создателей проекта, NewsBoard может помочь украинцам развивать критическое мышление и сознательное медиапотребление. «Детектор медиа» считает, что постоянный анализ и мониторинг телевизионного контента стимулирует журналистское сообщество создавать качественный контент, а телезрителей решать, какому контенту отдать предпочтение, а какой выбросить в мусорную корзинку.

«В NewsBoard использованы элементы искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы глубже проанализировать расшифрованные тексты главных выпусков телевизионных новостей. Например, для определения тональности упоминаний о политиках или органах власти», – заявила блиноликая директриса ДМ Галина Петренко.

Значительная часть презентации была посвящена восхвалению возможностей новой-старой платформы, методологии мониторинга и прочим вытребенькам, разработанным «признанным авторитетом в этой области» Игорем Кулясом.

Проверка по интернет-поисковикам выдала аж целую одну ссылку на Куляса, посвящённую цензуре в журналистике с довольно забавными «35 способами преодоления цензуры».

Примечательно, что гражданин Украины Куляс был и, возможно, остаётся консультантом белорусских журналюг-змагаров, разъясняющий способы обхода не только «бесчеловечной» цензуры Батьки, но даже редакционную политику издания, установленную владельцами СМИ.

Из статьи недвусмысленно вытекает, что «медиаэксперт» Куляс, по лекалам которого создавался проект NewsBoard, является весьма распространённой разновидностью беспозвоночных, кишмя кишащих в украинской журналистике, легко адаптирующихся и получающих профит при любой власти.

Но это так, небольшое лирическое отступление, дающее ключ к пониманию, что за непотребство замутили «сторожевые псы украинской журналистики».

Особо мощно отжёг шеф-редактор онлайн-публикаций ДМ Отар Довженко, поведавший общественности о «формальных и неформальных признаках, свидетельствующих о заказушности материала».

«Формальные – это нарушение определенных стандартов. Как правило, в материале с признаками заказа нарушен стандарт баланса мнений, то есть о конфликте рассказано только с одной стороны. Мы же понимаем, что когда кто-то заказывает, платит за материал или требует его создать о какой-то конфликтной ситуации, он не заинтересован в том, чтобы этот конфликт был освещен с разных сторон», – высказал своё «экспертное» мнение Довженко.

Забегая вперёд, скажем, что на презентации присутствовал один въедливый журналист, ухвативший грантоеда Довженко за язык и повернувший против «сторожевых псов» их же пафосное враньё.

А тем временем учредители NewsBoard заливались соловьями, расписывая нюансы разработанной ими системы мониторинга украинских СМИ.

В частности, аналитик ДМ (на самом деле, копирайтерша) Оксана Илюк поведала присутствующим, что организаторы процесса располагают расшифровкой материалов, и с помощью «natural language processing», то есть естественной обработки языка, они анализируют этот текст дополнительно, чтобы доставать оттуда упоминания организаций, институтов власти.

Дескать, «сторожевые псы свободы СМИ» неусыпно бдят и берут на учёт каждое вылетевшее в эфир слово.

«Также мы определяем тональность. Именно с помощью тренировки моделей мы можем определить тональность материала, которая рассчитывается по шкале и показывает, насколько резко отрицательным, резко положительным или нейтральным является материал. Хотим пойти еще дальше и тренировать модели на тональность упоминания определенной организации или группы в тексте. Мы применяли несколько этих инструментов в нашем NewsBoard, а гораздо больше этих технологий мы использовали в инструменте, который представим в начале февраля в соцсетях», – похвасталась Илюк.

Уж не знаю, что там за искусственный интеллект такой смотрит за тональностью, формальными и неформальными признаками «джинсы» и прочими маркерами заказушной журналистики на платформе NewsBoard, однако, покопавшись в текстах самой «аналитикини» Илюк на сайте ДМ, приходишь к однозначному выводу, что жиночка в работе жёстко ограничена положениями «методички», спущенной сверху заказчиками – известными грантораздаточными конторами, указанными на сайте «независимой общественной организацией» ДМ, главной из которых выступает USAID.

«Эккспертесса» Илюк и «директорка» Петренко.

Опубликованное Илюк в сотрудничестве с ещё двумя зелёными, как гусиное дерьмо, «экспертами», прошлогоднее «расследование» крутится вокруг списка СМИ, отдельных видеоблогеров и просто блогеров, уличенных «сторожевыми псами» в использовании «антизападной» и «антидемократической» риторики.

«Экспертессу» коробит, когда Украину кто-либо называет «колонией» или «проституткой Запада», и таких людей/СМИ жиночка ничтоже сумняшеся относит к разряду «конспирологов».

Объяснение «конспирологического феномена» просто и незамысловато, как трамвайная рельса.

Оказывается, только конспирологов обуревают подозрения, будто послемайданной Украиной управляет коллективный Запад, США, МВФ и прочие рептилоиды. Ведь на самом деле, как всем хорошо известно, после победы «революции гидности» Украина оседлала двойную радугу, на которой радостно резвятся единороги, а феи осыпают всех подряд золотой пыльцой.

Оказывается, никаких «соросят» в природе не существует – просто на Украине есть «уважаемые люди», имеющие тесные и полезные связи с международными организациями, денно и нощно занятые европейским процветанием Украины и избавлением её от тысячелетнего гнёта «Северного Мордора».

Помимо этого, «никто на Западе не хочет использовать Украину как плацдарм для агрессии против России», «войну на Украине западный мир не провоцирует», «НАТО не угрожает России и движение Украины в НАТО служит деэскалации конфликта».

Отдельно порадовало «экспертное» возмущение одним из «фейковых» материалов ТК «Наш», в котором говорилось, что СССР воевал не просто с Германией, а с целым гитлеровским «евросоюзом».

Впрочем, если судить по юным и не слишком обезображенным интеллектом физиономиям «экспертов», перед нами типичный продукт украинского «незалежного» образования.

Среди украинских телеканалов, продвигающих «заказные антизападные материалы» названы «медведчуковские медиа»: NewsOne, Zik и 112, а также «мураевский» ТК «Наш». По мнению «независимых аналитиков» они наполнены «антизападными и пророссийскими нарративами».

В списочке услужливо указаны лица, «продвигающие антизападные нарративы», среди которых значатся известные фамилии телеведущих, действующие нардепы от блока ОПЗЖ и экс-министр времен Януковича.

Не забыли «эксперты» именные и анонимные телеграмм-каналы, а также нелояльные к западным хозяевам Украины региональные СМИ.

В целом, «экспертное исследование» Илюк и Ко очень похоже на списочки «большевистских бандитов и врагов нового порядка», во времена оные подаваемые в оккупационные управы некоторыми любителями «европейских ценностей».

В общем, очередная грантоедская презентация могла бы традиционно закончиться на благостной ноте, если бы не присутствие украинского оппозиционного журналиста Руслана Коцабы, осужденного в свое время на 3,5 года лишения свободы с конфискацией имущества за призыв бойкотировать четвёртую волну мобилизации.

Коцаба сделал попытку задать вопрос, но по сути, у него получилась обвинительная речь, в которой он припечатал организаторов «новой платформы» как «дешёвую грантоедскую фигню, интересную только «соросятине».

Руслан Коцаба (справа) на презентации.

Коцаба припомнил продажным тварям в президиуме, что «двухстороннего освещения информации» авторы платформы придерживаются только на бумаге, а на деле, из Донбасса прёт очень даже однобокая и явная заказуха. И не стыдно ли украинским журналистам плясать под чужую дудку, делая из Украины полигон для геополитических разборок между США и Россией?

Удара под дых от Коцабы устроители презентации явно не ожидали, судя по их ошарашенным физиономиям и ответному лепету вместо бодрого чёса по бумажке-болванке.

В общем-то, это самое интересное, что произошло на грантоедской презентации. Появление Коцабы показало, что записные «стражи свободы слова» оказались полностью не готовы к проявлению свободы слова лицом к лицу. Во всяком случае, то обстоятельство, что речь Коцабы в выложенном на YouTube ролике презентации звучит абсолютно неразборчиво, не выглядит случайностью. И если бы не выложенный самим Коцабой этот же эпизод, снятый на видео, зрителю было бы вообще непонятно, что именно говорил грантоедам оппозиционный журналист.

«Директорка» Петренко отвечает Коцабе.

Так что характеристика, выданная Коцабой платформе NewsBoard, как «соросятины» скунса-вонючки Отара Довженко» – не оскорбление, а всего лишь констатация факта непарламентскими выражениями. С чем организаторов и поздравляем!