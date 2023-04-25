Стояние на коленях не помогло – нацисты арестовали мешавшего Майдану львовского «беркутовца»

Вадим Москаленко .  
25.04.2023 21:55
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, Майдан, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Судебный произвол, Украина


Бывшего командира львовского подразделения «Беркута» Ростислава Пацеляка, которого укронацисты обвиняют в массовых убийствах и избиениях митингующих во время госпереворота 2014 года, взяли под стражу.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокурора Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывшего командира львовского подразделения «Беркута» Ростислава Пацеляка, которого укронацисты обвиняют в массовых убийствах и...

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Ранее Ростислав Пацеляк уже находился под стражей. Однако потом меру пресечения ему неоднократно меняли – на домашний арест, затем он был отпущен на свободу под личные обязательства, находился и под ночным домашним арестом.

Теперь же Киевский апелляционный суд решил снова пересмотреть нелепые обвинения против бывшего правоохранителя, и взять его под стражу пока что до 7 мая.

Следователи обвиняют Пацеляка в препятствовании Майдану, а также в убийстве трёх митингующих, и избиении 125 человек.

Напомним, в 2014 году сотрудники львовского «Беркута» вместе с командиром бригады на коленях просили прощения у львовских майдановцев за то, что пытались сохранить общественный порядок во время госпереворота.

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