Стоящую на грани дефолта Украину убеждают выдворить российский банковский капитал

11.06.2019, Киев, Игорь Петров

Украинскому государству следует пресекать поступление российских инвестиций в Украину.

Об этом на круглом столе в Киеве «Вызовы безопасности для внешней политики президента Украины Владимира Зеленского» заявил военный эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас забывают, что сначала в страну, которую Кремль собирается, так сказать, привести в нормальное состояние, заходят российские деньги, капитал. Потому появляются диверсанты, за диверсантами – танки. Я бы очень внимательно отслеживал вопрос экономического сотрудничества, особенно в промышленно-технологической сфере где есть товары и услуги двойного назначения.

Все это должно останавливаться довольно жестко со стороны государства. В этом смысле стоит провести информационную кампанию. Российский капитал должен стать токсичным у нас в стране. Как бы ни манили барыши, это надо сделать», – учит грантоед обнищавшую Украину.

Напомним, львиную долю российских инвестиций на Украине, составляет банковский капитал, которым пользуется средний и мелкий бизнес, а также простые граждане.