«Стоят на месте, не бегут»: Зеленский признал стойкость защитников Донбасса

Игорь Шкапа.  
30.11.2023 13:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украине вернуть Крым под свой контроль Крым якобы будет легче, чем Донбасс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на встрече с николаевскими студентами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украине вернуть Крым под свой контроль Крым якобы будет легче, чем Донбасс. Об этом,...

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«Может так случиться, что мы территории вернем раньше, чем этих людей. Так может быть. Например, если мы берем Донбасс, люди живут там 10 лет, живут в другом пространстве и это долгий процесс. Может быть по-разному. Я считаю, что сложнее с Донбассом.

Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс», – сказал президент.

По его мнению, «территории возвращаются с людьми, если люди не хотят – будет очень сложно».

«И даже сейчас, когда Россия против нас воюет, самые жесткие сепаратисты стоят, бегут русские, а эти стоят. Это тоже о чем-то говорит. А боевых действий в Крыму не было, поэтому я считаю, что Крым ждет очень возвращения, а Донбасс так же ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована», – утверждает Зеленский.

Они считает, что вернуть жителей Донбасса «ментально будет сложнее».

Напомним, что республики Донбасса стали составной частью России, а вооруженные формирования ЛДНР вошли в ВС РФ.

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