Страдания террориста «Азова»: Нельзя говорить солдатам, что мы всё равно проиграем эту войну

Вадим Москаленко.  
02.11.2024 18:28
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Пропаганда, Украина


Мобилизованным на фронт приходится внушать ложные надежды на победу. А вот поток обещаний скорой победы для гражданских следует немного поумерить и действовать хитрее.

Об этом в эфире интернет-канала «Разговор» заявил заместитель командира 3 ОШБ ВСУ, один из лидеров «азовцев», террорист Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мобилизованным на фронт приходится внушать ложные надежды на победу. А вот поток обещаний скорой...

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«Нельзя обманывать людей надеждами, типа, что «всё стабильно, План победы, ждём передачу оружия». Это плохо на нас влияет. Но, в то же время, мы должны готовить людей не к фатальному исходу, а к тому, что мы должны повлиять на этот исход.

Мне не нравится, как делали всё это время, и людям на голову надевали несуществующие надежды. И человек живёт в цикле: 2-3 месяца на что-то надеется, потом снова на что-то надеется, потом снова на что-то надеется, всего этого не происходит.

И происходит разочарование. После каждого такого цикла человеку всё сложнее вообще для себя найти ответ – а для чего это всё? Потому что она разочаровалась. Людей нужно готовить к реальности, а не к каким-то надеждам», – сказал Жорин.

Он подчеркнул, что одновременно с этим солдатам нужно внушать ложную надежду, иначе их мотивация рухнет.

«Прикинь сейчас сказать солдату, что мы всё равно проиграем эту войну. Он сидит в окопе, и думает: «На**я я тут сижу? Если всё так, то зачем?» Этого нельзя делать, такие вещи могут повлиять на морально-психологическое состояние. Нам нужно серьёзно подходить к словам, потому что их слышат», – жаловался нацист.

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