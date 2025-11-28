Страдания в Киеве: С проектом «Вэлыка Украина» у нас полная задница

Западенцев вполне устраивает превращение в руины Донбасса и всей Левобережной Украины, поскольку это соответствует постулатам идеологов украинского нацизма. Об этом говорили участники эфира на канале «Alpha media», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тайная их [бандеровцев] мечта, что статус Левобережной Украины будет убит. То есть, Донбасс отторгнут, статус Харькова, статус Днепра разрушен, вся Южная Украина на Левобережье – тоже со сниженным статусом, Запорожье, Николаев. И остаётся Западная Украина, украинизированная, и вот она будет гомогенная», – сказал киевский философ Сергей Дацюк.

В студии заговорили, что это «страшный сценарий и раскол», ведь фактически доминировать будет 10% населения.

«Это как говорил Донцов – пусть украинцев останется 10-15 млн., но это будут украинцы, которые соответствуют критериям, которые он выстраивал», – напомнил украинский экономист Алексей Кущ.

В противовес собеседники начали приводить разные примеры, от укро-идеолога Вячеслава Липинского и даже до «позднего» гитлеровца Романа Шухевича, которые призывали говорить с русскоязычными «схидняками», потому что тогда «проект Великая Украина станет возможен».

«Да, вот, с проектом «Вэлыка Украина» у нас полная задница», – подытожил дискуссию Дацюк.

