Страдаю русофобией с пелёнок: Дроздов поделился в прямом эфире анамнезом своей тяжёлой болезни

24.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов рассказал, что его бабка, пережившая ссылку в Сибирь, ещё жива и до сих пор материт москалей.

Этими подробностями из биографии своей семьи Дроздов поделился в эфире «4 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я происхожу из семьи репрессированных, это уже всё объясняет. То есть, мои дедушка и бабушка восемь лет в своё время отсидели в Сибири. Моя мама родилась уже там, она приехала в УССР уже после реабилитации.

Политическая статья, антисоветская деятельность, она (бабушка – ред.) расклеивала листовки против советской власти. Когда москали заходили во Львов, вся моя семья сразу оказалась в Сибири. Мы эту оккупацию, семья, пережили, мы стали жертвами.

Листовки против прихода советской власти по столбам развешивала. Позже накрыли, сдали и по анализу – у каждой печатной машинки есть свой определённый принт – собственно, по экспертизе печатной машины выследили, что именно те листовки развешивала именно она», – утверждает Дроздов.

«Без суда, её судила «тройка» заочно, на суд не вызывали. Просто собралось трое существ – я хочу знать их фамилии, я даже подавал запрос в архив СБУ, я хотел это дело бабусино. Бабуля жива, она сейчас смотрит эту программу, ей 90 лет. Она так может обложить москалей, как я не могу», – добавил русофоб.