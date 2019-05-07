Страх перед переворотом подталкивает Лукашенко к России

07.05.2019, Москва, Елена Острякова

Антироссийские силы в Белоруссии могут использовать уход нынешнего президента Александра Лукашенко из власти как возможность разорвать союзнические отношения с Россией.

Об этом в эфире youtube-канала PolitRussia заявил заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

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«Существует угроза транзита власти, который будет проходить под контролем сил, не настроенных на укрепление российско-белорусских связей. Но пока предпосылок к усилению этих сил внутри Белоруссии нет», – сказал Шатров.

При этом он не исключил, что недавние громкие аресты высокопоставленных белорусских чиновников якобы за коррупцию на самом деле могут быть связаны «с проектами, направленными на интеграцию, но не реализованными».

«Думаю, эта история прекратится. Лукашенко сам понимает, что без интеграции транзит власти закончится революцией — антибелорусской и антироссийской. Только с помощью России можно этого избежать. Поэтому отношения должны быть выстроены таким образом, чтобы Россия имела основания помочь», – считает эксперт.

Отметим, что белорусские анонимные телеграм-каналы связывают недавние аресты с антилукашенковским заговором под кодовым названием «Смена». Якобы высокопоставленные белорусские силовики готовили замену нынешнего президента на его сына Виктора. Заговорщики, по версии источников, хотели спровоцировать Россию на свержение Лукашенко, но вместо этого российские спецслужбы помогли разоблачить заговор.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла все эти слухи, но Шатров не считает угрозу эфемерной. Избежать ее, полагает он, поможет только интенсификация интеграции России и Белоруссии.

«Нынешней Белоруссии Россия имеет основания помочь только в случае внешней агрессии. Но в случае, например, событий, похожих на события в Армении, когда премьер-министр довольно серьезно ориентирован на Запад, механизма предотвращения подобных последствий нет. Для того, чтобы подобное предотвратить, Лукашенко пойдет на еще более плотное сближение», – заявил Шатров.

Он прогнозирует прорыв в сближении Белоруссии и России в ближайшие годы.

«Российско-белорусские отношения будут выходить в более цивилизованный формат. Я вижу, что мы склоняемся к более плотным интеграционным связям. Я думаю, через пару лет мы будем иметь на этом направлении какой-то прорыв. Он может заключаться в создании наконец общей валютной системы, без которой полноценное союзное государство невозможно. Ряд других направлений тоже будет отыгрываться», – резюмировал политолог.