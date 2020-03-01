Страх перед православным единством: Черногория не пустила верующих из Сербии и Боснии

01.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Черногорские правоохранители не дали паломническим группам из Сербии и Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) попасть в страну, чтобы присоединится к крестному ходу в честь Симеона Мироточивого.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Информация о том, что черногорские силовые структуры намерены воспрепятствовать допуску в страну верующих из Сербии и Республики Сербской (РС) стала известна накануне крестного хода, который состоялся 29 февраля.

«Мы не позволим проникнуть организованным группам, которые пребывают на автобусах или микроавтобусах, – процитировало черногорское издание «Победа» источник в правоохранительных органах, пожелавший остаться неназванным. – Оценка безопасности заключается в том, что им не разрешается въезжать в нашу страну».

Крестный ход в день памяти Симеона Мироточивого состоялся в столице Черногории – Подгорице, и участие в нем приняли около 100 тысяч верующих. Наряду с митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием Радовичем в нем принял участие митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий Березовский (УПЦ Московского Патриархата).

Симеон Мироточивый – в миру Стефан Неманя, особо почитается Сербской Православной Церковью как создатель независимого средневекового от Империи Ромеев (Византии) сербского государства Рашка, основатель сербской династии Неманичей и отец основателя сербской автокефалии святителя Саввы Сербского.

В Черногории с декабря проходят протесты верующих и крестные ходы в ответ на принятие властями закона, который позволяет конфискацию храмов и монастырей Сербской Церкви в пользу подконтрольных режиму раскольников.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения, без референдума, Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО.

Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.