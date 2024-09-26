Страх перед войной с РФ излечивает даже безнадёжного Байдена – болгарский политик

Несмотря на преклонный возраст и старческое недомогание, президент США Джо Байден воздерживается от уговоров Киева развязать прямую войну с Россией…

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы идут к Байдену, и говорят: «Слушай, дедуля, мы ожидаем, что бы ты под конец своей каденции втянулся в серьёзную войнушку. И давай-ка ты на наши украинские чернозёмные поля против этих омерзительных русских, но твоими американскими солдатами, а не просто железом. Давай, вот мой план, который ты должен утвердить».

И удивительно, но Байден, несмотря на все его медицинские, возрастные недомогания, провалы и всё остальное, он на это не идёт. Сколько раз ему это предлагали, под разным соусом, но… категорически», – отметил Пасков.