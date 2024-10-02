«Страх перед ядерной доктриной»: террорист Пономарев о предстоящем звонке Шольца Путину

Анатолий Лапин.  
02.10.2024 11:28
  (Мск) , Киев
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Война, Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Объявленные намерения канцлера ФРГ Олафа Шольца впервые за два года созвониться с президентом России Владимиром Путиным могут быть продолжением «плана победы», который привез на днях в США глава киевского режима Украины Владимир Зеленский (президентские полномочия истекли).

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарёв, находящийся сейчас в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Объявленные намерения канцлера ФРГ Олафа Шольца впервые за два года созвониться с президентом России...

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«Тот «план победы», который был передан, а он гораздо шире, чем то, что звучало в СМИ, безусловно, подразумевает определенные контакты с агрессором, без которого, понятно, что его реализовать нельзя, потому что это танго, которое танцуют двое.

В этой ситуации Шольц может выступить в качестве посредника и донести какие-то вещи до Путина. Тут понятно, что посредник должен быть достаточно авторитетный и, главное для Путина – выражать позицию западных правительств… Моя первичная версия – то, что это связано с этим, но может быть и чистый страх и переполох, вызванный ядерной доктриной, что надо поговорить на эту тему. Других версий у меня нет», – заявил Пономарев.

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