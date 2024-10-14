«Страх стал неотъемлемой частью нашей жизни» – молдаване возмущены действиями режима Санду

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Жители Молдовы во всех уголках страны жалуются на действия правящего режима.

Об этом в своём телеграм-канале написал кандидат в президенты страны Александр Стояногло, проводящий встречи с избирателями в разных уголках страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, жители города Флорешты возмущены тем, что несмотря на обещания сократить бюрократию, действующая власть увеличила число неэффективных учреждений, закрыв при этом школы и детские сады.

«Вместо того, чтобы инвестировать в образование, государство тратит ресурсы на бесполезные административные структуры. Эта бессмысленность связана с отсутствием ясного видения и понимания реальных приоритетов и нужд граждан», – пишет Стояногло в своём канале.

Жители города Калараш в центре Молдовы посетовали на ограничения, искусственно введённые в отношении молдавской диаспоры, живущей в России и Белоруссии, а именно — блокирование системы денежных переводов. Это решение напрямую бьёт по гражданам с законными доходами, лишая их важного права поддерживать свои семьи.

Перемены в обществе должны исходить не от одного человека, а от сильной идеи и общего желания построить государство, в котором будут уважаться наши истинные ценности, – считают жители города Сороки на севере страны.

«Граждане не хотят, чтобы государство основывалось на страхе, ненависти, тюрьмах и жандармах», – говорит Александр Стояногло.

Тему страха, ставшего неотъемлемой частью их жизни, подняли и жители северной столицы Молдовы – города Бельцы.

«Действующая власть породила состояние раскола и недоверия в стране, разжигая ненависть и создавая пропасть между гражданами. Эта намеренно поддерживаемая токсичная атмосфера подрывает любые усилия по восстановлению национального единства», – пишет бывший генпрокурор страны.

На рынке в Бельцах недовольство людей достигло точки кипения.

«Граждане спрашивают: «Как прожить с такими ценами и такими мизерными пенсиями? Где справедливость?». Аграрии рассказывают о потерянном урожае и пустых обещаниях власти, которая, вместо помощи, лишь пожимает плечами. Простые труженики, которые не жалеют сил ради куска хлеба, оставлены один на один со своими проблемами», – делится впечатлениями кандидат в президенты Молдовы.

«Общество устало от системы, которая наказывает и изолирует. Люди хотят, чтобы государство основывалось на солидарности, уважении, ответственности. Пришло время поставить развитие и процветание людей на первое место. Создать такое государство, в котором каждого будут уважать, поддерживать и ценить», – резюмирует Александр Стояногло.