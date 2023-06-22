Страх войны возвращается в Белоруссию

В Белоруссии и ее окрестностях разные стороны по-разному отметили годовщину начала Великой Отечественной. Власть организовала всереспубликанскую минуту молчания и множество других памятных мероприятий, центром которых стала Брестская крепость, первой принявшая на себя удар нацистов в 1941 году. По всей республике в этих мероприятиях приняли участие сотни тысяч представителей власти, активистов патриотических и пророссийских организаций и простых граждан.

У европейских соседей – своя символика. За день до скорбной годовщины неподалеку от белорусских границ военные Германии и Литвы провели совместные наступательные учения Griffin Storm. Конечно, все совпадения могут быть случайными, но вряд ли. Обычно военные очень внимательно относятся к подобной символике дат.

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Что касается оппозиции, то эти переплюнули сами себя. В канун годовщины нацистской интервенции, стоившей белорусам трети населения, Тихановская не нашла ничего лучшего, чем заявить о готовности попросить о новой интервенции режим новых нацистов. Осознав, что одних только боевиков – «калиновцев» для свержения Лукашенко будет явно недостаточно, в интервью украинскому телевидению она сказала, что не исключает того, что обратится к Зеленскому с просьбой «помочь освободить Белоруссию».

Это еще не все тревожные новости. На днях американская Sunday Times опубликовала материал о том, как в Польше проходят подготовку белорусские боевики, а в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, по которому Белоруссия признается страной-агрессором наравне с Россией. Официальный предлог – «для привлечения белорусского режима к ответственности и будущих репараций Украине», но такая формулировка выглядит как дележка шкуры медведя, который не только не убит, но и наблюдает, как медведь покрупнее отгрызает руку делящего. Больше подходит на подготовку общественного мнения. Вот, только, к чему?

Такой новостной фон и сегодняшняя безрадостная дата наводят на тяжелые мысли. Страх войны возвращается в Белоруссию спустя 82 года. Если еще год назад, несмотря на воинственную риторику «беглых» и алармизм «говорящих голов» из белорусского телевидения, я считал начало военных действий в Белоруссии маловероятным, то сейчас оптимизма поубавилось.

Прямо сейчас мы наблюдаем, как долгожданный и широко разрекламированный украинский «контрнаступ» захлебывается, ВСУ заплатили десятками тысяч жизней и сотнями единиц западной бронетехники за несколько пустых деревень и сейчас на некоторых направлениях уже откатываются назад, оказавшись не в состоянии удержать даже их.

Что дальше? Поскольку на переговоры противник идти не хочет, ему позарез нужны новые «перемоги» или что-то, что можно выдать за них. Рейды вырусей из «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» в Брянскую и Белгородскую области на слуху у всех, а приграничные районы Белгородчины стали зоной полноценных боевых действий.

Полк имени Калиновского не отличается от этих формирований ничем, кроме этнической принадлежности боевиков, да и то не всегда. Ни «калиновцы», ни их украинские покровители не скрывают, что главной целью существования группировки является вторжение в Белоруссию для установления порядков, аналогичных украинским. До сих пор их сдерживали и применяли исключительно для противодействия российской армии, но ничто не мешает использовать их аналогично РДК.

Сейчас все чаще звучат разговоры о предстоящем походе ВСУ на Белгород или Курск. Со стратегическими военными целями Украины это имеет мало общего, но мало-мальский успех поможет еще какое-то время держать в тонусе украинское общество. Вот только успех на этих направлениях ВСУ далеко не гарантирован.

При всем моем уважении к армии и руководству Белоруссии, именно белорусское направление наиболее уязвимо. Собственная армия республики невелика, не имеет реального боевого опыта и, в сравнении с российской армией и накачанными западным оружием ВСУ, слабо вооружена.

Конечно, открытие еще одного фронта в Белоруссии ни к чему хорошему для Украины не приведет, но нужно отдавать себе отчет и в том, что судьба самой Украины для заокеанских режиссеров войны принципиального значения не имеет. Их главная цель – Россия, а кого принести в жертву для борьбы с ней, дело третье. Можно Украину, можно и Белоруссию, если повезет. Западные аналитики, похоже, всерьез рассчитывают спровоцировать вторжением «калиновцев» серьезную дестабилизацию внутри республики или даже восстание противников Лукашенко с переходом на их сторону, как минимум, части военных. Не зря все это прозвучало в интервью недавней домохозяйки.

Но вряд ли такое восстание может состояться. Если вторжение боевиков и уж, тем более, интервенция ВСУ и состоится, то результат будет прямо противоположным – сплочение и внутренняя мобилизация народа. Потому что, если на нашу землю пришел враг, значит, время забыть о старых обидах и противостоять ему всем миром. А о зверствах бандеровцев, прямыми наследниками которых являются нынешние главари киевского режима, в Белоруссии помнят хорошо.