Страх за себя не позволил Мураеву открыть телеканал в Донбассе и Крыму

22.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Любой владелец украинского телеканала, который решит начать свою деятельность на территории Крыма или республик Донбасса, подвергнется уголовному преследованию со стороны СБУ как изменник родины.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил депутат Верховной Рады, владелец канала «НАШ» Евгений Мураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, как в недавнем собственник телеканала, хотел студию и в Крыму, и на Донбассе, а сделать это невозможно, потому что если вы захотите открыть студию на Донбассе, то вы должны будете получить разрешение в так называемых ДНР и ЛНР. И если вы их получите и въедете, то значит вы таким образом признали юрисдикцию непризнанных республик, и значит вы – изменник родины. Поэтому там не будет ни одного украинского телеканала, иначе его мгновенно лишат лицензии и права вещания», – пояснил он.

Таким образом, вероятнее всего, Евгений Мураев имел в виду телеканал «112 Украина», которым он владел до октября 2018 года.

Отметим, что в то время ведущими на данном телеканале работали беглые российские либеральные журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, вещание которых на территории Крыма и ЛДНР вряд ли было бы позитивно воспринято местными властями.

При этом Евгений Мураев в марте 2019 года сам оказался в санкционном списке Российской Федерации без права посещения страны в связи с возможным сотрудничеством с СБУ.