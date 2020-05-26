26.05.2020, София, Алексей Топоров
 
Балканы, Болгария, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Страхи болгарского писателя: «Русские отобрали у нас кириллицу!»


Россия игнорирует роль болгар в просвещении славян и создании русского письма, а также присвоила себе кириллицу.

Об этом порталу Fakti.bg заявил писатель и журналист Огнян Стамболиев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стамболиев  в интервью порталу Fakti.bg утверждает, что выставка посвященная Дню славянской грамотности и культуры, организованная у входа в Русский культурно-информационный центр в Софии, якобы не упоминает «того факта, что на протяжении веков болгары играли важную роль в просвещении славян».

«Таким образом, Россия официально вычеркнула Болгарию из истории письменности, которую создали братья Кирилл и Мефодий, – сказал Стамболиев. – Россия вместо того, чтобы благодарить болгар, скрывает и даже полностью отрицает нашу роль и значение в крещении Руси и создании ее литературы. Они даже пытаются присвоить кириллицу и назвать ее своим алфавитом».

Памятник Кириллу и Мефодию в Софии

Ранее, комментируя подобные заявления многочисленных болгарских политиков, официальный представитель МИД России Мария Захарова еще в 2017 году указала, что никто в России не пытается отрицать вклад Первого болгарского царства в создании славянской письменности.

При этом, по мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, День славянской письменности должен способствовать сближению людей, а не становиться причиной конфликтов.

Отметим, что о «перво-европейцах», которые выкопали Черное море, болгарин даже не вспомнил.

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