Страхи киевской дипломатии: Украина может развернуться к России

09.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

В 2014 году было ясно, что Украина взяла курс на НАТО и ЕС, но сегодня появляются сомнения в том, что обратное движение невозможно.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife.TV» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действия в направлении европейской интеграции и НАТО правильные, но являются ли они необратимыми? В 2014 году я бы сказал, что невозможно развернуть Украину назад к России. Но сейчас я бы не был так уверен, потому что есть определённые признаки, что так было бы комфортнее многим из тех, кто сегодня находятся при власти.

Также есть много вопросов в этом контексте, когда есть монополия на управление, хотя президент руководит внешней политикой, но он не озвучивает свою внешнеполитическую стратегию. У нас нет такого, чтобы при смене президента он разъяснял свой внешнеполитический курс как, к примеру, в США. У нас всё происходит по инерции, что не очень хорошо без парламентского контроля», – отметил Чалый.