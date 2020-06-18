Страхи Верховной рады: Русские заберут Черное и Азовское моря, а потом и Днепр

18.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада сегодня разблокировала подготовку нового списка государственных предприятий, которые будут выставлены на продажу в частные руки.

Предыдущий список для приватизации был внесен в парламент еще прошлым Кабмином под руководством Алексея Гончарука.

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После отставки правительства Гончарука законопроект по приватизации был автоматически аннулирован.

Однако одновременно с проектом от правительства Гончарука в Раду фракции вносили два альтернативных списка.

Они остались в повестке парламента и блокировали возможность новому Кабмину Шмыгаля вносить свой вариант плана приватизации.

Поэтому в среду Рада приняла, скорее, техническое решение – отклонила альтернативные законопроекты.

Депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская указала на опасность разработанного еще при Гончаруке приватизационного законопроекта – в перечне запрещенных для продажи в частные руки отсутствует Каховский магистральный канал и Северокрымский канал.

Если Шмыгаль не введет запрет на их приватизацию, это позволит «агентам Кремля» купить эти предприятия и возобновить водоснабжение Крыма, предостерегла Бобровская.

«Мы не увидели в этом перечне двух важных объектов. Первый – это Каховский магистральный канал, а второй – это Северокрымский канал.

Так вот хочу напомнить, что с осени мы слышим очень странные сигнальные маячки, в частности, от фракции монобольшинства и даже потом уже от правительства, принадлежность и необходимость поставки воды для Крымского полуострова.

Так вот, уважаемые коллеги, если вы нам будете рассказывать, что правительство само это примет и так далее, постановлением и так далее, а давайте не делать это в законе, мы скажем: нет, этого не будет, потому что это вопрос государственной безопасности.

Второе. Кто сомневается, что для населения не хватает… не хватает воды, тот ошибается. Давайте четко говорить друг другу прямо, что Крым – это фактически полностью военная база Российской Федерации. Мало того, что они у нас забрали Черное море, они у нас забирают Азовское море, они еще хотят у нас забрать и нашу воду.

Бесспорно, у нас и у самих катастрофа с пресной водой впервые за 50 лет из-за засухи, и у нас тоже беда. Но вопрос: если вы взяли узника – вы обязаны нести ответственность за того узника, а нет – верните этого узника домой.

Мало того, напомню всем вам, что Россия категорически не идет на любые уступки по освобождению уже более 120 политических заключенных в Крыму. Поэтому, пожалуйста, еще раз, не можете – отдайте Крым обратно домой, мы его ждем здесь», – добавила депутат.