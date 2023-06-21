Страхование на новых территориях должно обеспечить государство – Набиуллина

Людей и компании в новых регионах должно страховать государство.

Об этом глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила сегодня в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это вопрос не только новых регионов, но и приграничных территорий. Мы с правительством обсуждали вариант государственного страхования в новых территориях, потому что на рыночных условиях это будет очень высокий тариф. Ни люди, не предприятия его просто не потянут. Особого рода риски должны страховаться с поддержкой государства. Такие же проблемы возникают и на приграничных территориях.

Думаю, что подходы должны быть аналогичные с учетом некоторой специфики. Мы продолжим работу с правительством, понимая, что доступность страхования нужно обеспечить, потому что на него завязаны и другие услуги. Это важнейший приоритет в этих условиях», – сказала Набиуллина.