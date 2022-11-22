«Страхуется от былой поддержки Путина»: западные СМИ смакуют наезд Кедми на Соловьева

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Даже сторонники российской спецоперации на Украине начали менять свое мнение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американский журнал The Atlantic.

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«Российский ведущий Владимир Соловьев — одна из самых неприятных фигур в этом кадре: получивший в России прозвище «голос Путина», призывал к разрушению Киева и говорил, что ядерная война с Западом неизбежна. И все же даже посреди этого кукушкиного гнезда раздается тревожное чириканье. В воскресенье вечером, когда Соловьев, как обычно, ухмылялся по поводу того, что Россия несет смерть и страдания Украине, одному из его гостей было достаточно. «Это непристойно; это неконструктивно; Бомбить мирные города преступно», — вставил бывший израильский дипломат Яаков Кедми . «Такие вещи нельзя даже произносить — «стереть город с лица земли» — это непристойно». Соловьев пытался возражать, но Кедми настаивал. «Есть 1001 способ воевать, не касаясь мирных жителей», – отмечается в публикации.

При этом издание подчеркивает, что «Кедми не какой-то хлюпкий миротворец, которого вытащили с Тверской улицы, чтобы он стал боксерской грушей для ток-шоу», и еще весной он считал, что «Россия может вбомбить Великобританию назад в каменный век».

В свою очередь обозреватель Джулия Дэвис из Daily Beast , которая следит за российскими СМИ, считает, что Кедми изменил свое мнение, поскольку чувствует, что «ветра меняются», дескать, «Путин теперь рассматривается российскими элитами как неудачник».

«Дэвис воспринимает это как положительный признак того, что Кедми — и, возможно, даже Соловьев, которого она считает оппортунистом, выступающим в роли карикатурного поджигателя войны, — могут быть достаточно обеспокоены поражением России, чтобы начать смягчать свою позицию в качестве страховки от слишком тесной связи с Путиным. Россия, как теперь, кажется, понимают Кедми и другие, вышла далеко за рамки любых рационализаций, которые Путин использовал прошлой зимой о спасении украинцев от «нацистов» или любой другой подобной чепухе», – пишет журнал.