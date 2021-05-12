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12.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Tехнологии, Дзен, Общество, Политика, Россия, Экономика
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«Страна-бензоколонка» резко увеличила экспорт в области IT

Россия в прошлом году увеличила экспорт услуг в сфере информационных технологий на 6,5%. Об...

Россия в прошлом году увеличила экспорт услуг в сфере информационных технологий на 6,5%.

Об этом сегодня в Госдуме заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Налоговый манёвр в этой области позволил создать комфортные условия для ведения бизнеса, появления новых продуктов, привлечения и удержания квалифицированных специалистов в России. Для компаний, которые занимаются продажей, разработкой и внедрением программного обеспечения, мы снизили страховые взносы практически в два раза, а ставку налога на прибыль для них уменьшили до 3%», – сказал Мишустин.

По его словам, такие же условия распространяются и на разработчиков микро- и радиоэлектронной продукции.

«Мы освободили российских разработчиков программных продуктов от уплаты НДС при реализации собственных решений. В России созданы беспрецедентные налоговые условия для развития бизнеса в сфере разработки программного обеспечения и проектирования радиоэлектронного оборудования. Более 2,5 тыс. новых российских IT-компаний начали пользоваться новыми льготами, а число продуктов в реестре российского программного обеспечения выросло более чем на треть», – сказал Мишустин.

Ввиду востребованности кадров в области IT количество бюджетных мест в вузах, готовящих специалистов для этой отрасли, увеличилось на 12 тыс, удвоено количество мест по направлению «цифровая экономика».

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