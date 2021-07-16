16.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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«Страна безграмотных, больных и безработных» – украинский эксперт в шоке

Новости УкраиныУкраина бьёт рекорды по безработице и безграмотности – в этой стране не менее десяти...

Украина бьёт рекорды по безработице и безграмотности – в этой стране не менее десяти процентов населения безработных, а не сдавших тесты по математике выпускников – треть от общего числа.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель Фонда «Украинская политика» Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас самый высокий уровень безработицы с 2013 года – только официально зафиксированного 10,5 %. А скрытой безработицы сколько? Тут непочатый край работы, а социальная сфера и дальше падает.

Это касается и образования. Треть учеников не сдала ВНТ (Внешнее независимое тестирование – прим.) по математике. Такой катастрофы у нас никогда не происходило. То есть, качество и доступность образования», – сказал он.

Константин Матвиенко подчеркнул, что не лучше ситуация и в других сферах – например, в системе здравоохранения.



«То же самое – качество и доступность медицины. Структура смертности у нас такая же, как структура смертности самой бедной страны. Хотя структура рождаемости у нас как в развитых странах – рождаемость падает», – резюмировал эксперт.

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