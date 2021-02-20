Страна больших возможностей. Почему лгут клеветники Майдана

20.02.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Сегодня – седьмая годовщина начала кровавого апофеоза «мирных протестов» на киевском майдане. В течение трех дней беспорядки из незаконных, но относительно мирных превратились в многотрупное шоу. Количество смертей росло по экспоненте вплоть до 19 февраля 2014 года включительно, после чего западные послы принудили Януковича к миру с тогдашней оппозицией. А еще через день Янукович слинял из страны, оставив своих сторонников на произвол судьбы.

Спустя семь лет Верховная Рада повелела считать описываемые события такими, которые «сыграли ключевую роль в становлении украинской государственности». Ну, ключевую, так ключевую. Хотя, как пел Высоцкий «обидно за предков» – выходит, даже «героическая УПА» сыграла меньшую роль в становлении государства, чем Майдан.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Навстречу, так сказать, святу, хочется затронуть важную тему. Клеветники, наверняка по «заданию своих российских кураторов», утверждают, что украинская славная революция не принесла в жизнь простых украинцев никаких достижений и завоеваний.

Так вот, ответственно заявляю: клеветники лгут. Перед множеством людей открылись социальные лифты. И хотя попасть в самую элиту и устроиться на хлебные и непыльные места в институт национальной памяти или в музей майдана действительно могут лишь считанные избранники судьбы и по большому блату, однако и прочие посполитые возможностями не обделены.

Вот, к примеру, экс-министр инфраструктуры и строитель гиперлупа Владимир Омелян. Чья жена умудряется одновременно рождать в США – по программе, гарантирующей штатовское гражданство всей семье молодой матери, и продавать модные бренды в Москве, как модельер. И это – пока муж обещает приехать в ту же Москву на танке, поскольку самолеты не летают.

Или нынешний глава Госмиграции вместе с новоиспеченной молодой женой – той самой, если кто не забыл, «девушкой с собачкой из Уханя». Застряли на Занзибаре в самый разгар начала второй волны пандемии.

Впрочем, девушке из Уханя не привыкать – ее всеукраинская слава началась именно тогда, когда она точно так же застряла в Китае в начале первой волны. Злые языки говорят, что в Поднебесную ее тогда занесла нелегкая судьба эскортницы. Но, как бы там ни было – есть же украинцы с возможностями отдыхать хоть на Занзибаре, хоть на Мальдивах, а хоть и в Омане!

Но если вы еще не взяли такую высоту – не унывайте. Можно стать мовным инспектором и грозой кассиров с официантами. Можно в АТО/ООС записаться добровольцем и получать денежное довольствие. В волонтеры податься. В антикоррупционные активисты. Да хоть бы и в муниципальную варту или в радикальное крыло гражданского общества. И пикетировать Конституционный суд или вражеские телеканалы Медведчука по сдельной оплате 200 гривен на нос.

Тех, кого общественная деятельность не привлекает, тоже не забыли. Безвиз открыл перед украинцами невиданные ранее карьерные перспективы в чешских и голландских борделях, на рыбзаводах Эстонии и клубничных плантациях Польши и Германии.

Буквально накануне немецкий посол Анка Фельдгузен в ходе виртуальной встречи с украинцами, которая транслировалась на странице посольства ФРГ в Facebook, сообщила радостную весть: «Мои коллеги здесь интенсивно работают над тем, чтобы трудовые мигранты могли поехать в Германию, например, работать на фермах, собирать фрукты, клубнику».

Ну а у тех, кого в дальние края не тянет, всегда есть возможность копать янтарь или выращивать рапс по месту прописки. Украина – страна возможностей!

И если вы уж совсем ленивы – можно, не вставая с домашнего дивана, клепать поштучно хвалебные комментарии в социальных сетях мудрого президента Вовы: Сильной стране – сильный лидер!

С другой стороны, как говорят в народе, так-то оно так, только тришечки не так. А если точнее, нет-нет, а гложет противная мыслишка: когда же поезд с названием «Украина» незаметно для своих пассажиров проехал ту заветную станцию, которая стала точкой невозврата? Ведь, откровенно говоря, до встречи с айсбергом, сыгравшей ключевую роль в истории нашего «Титаника», мы имели все то же самое, только без ненужных спецэффектов.