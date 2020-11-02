Страна-фиаско: США подцепили от Украины заразу коррупции и майдана – эксперт

02.11.2020, Москва, Владимир Гладков

«Украинская демократия» оказалась заразнее коронавируса – её коррумпированность не только заразила вице-президента США Джо Байдена и всю его семью, но и движет Америку к майдану.

Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил известный российский военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот к чему пришла украинская демократия – вы пришли к тому, что было в 1917 году. Только если после 1917 года большевики построили великую страну, СССР, Красную империю, вы же не построили ничего.

В активе достижений майдана нет ничего, кроме безвиза, который вы сейчас предложили, сами говоря, отменить. Это полное политическое фиаско. Проект строительства украинского национального государства оказался несостоятельным. Может это обижает наших телезрителей на Украине, но это факт.

Вы не смогли построить эффективное национальное государство. Украина выродилась даже не в диктатуру, вы выродились в полностью коррумпированную страну. Вы не просто стали коррумпированными, вы коррумпировали Байдена и его семью.

Вы коррумпировали американскую политику. Поэтому Украина сегодня хуже, чем коронавирус! Вы заразили США, которые сегодня гибнут, в результате того, что технологии вашего майдана пришли туда», – заявил Коротченко.