Страна головорезов: Во что Зеленский превратил Украину

13.06.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Какие последствия будут у нападения украинской диверсионной группы на блокпост ЛНР, в ходе которого было убито пятеро защитников Донбасса?

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Украина, вернее то, что от неё осталось после победы майдана, окончательно превратилась в националистическое государство. Новое поколение политической и военной элитки – типичные трусливые головорезы, идейные последователи Шухевича и Бандеры. Теракт, который совершили ВФУшники, убийство военнослужащих ЛНР, – это предвестник новой Волынской резни, которая в Зе-террористической Украине может повториться в таких же глобальных масштабах.

Украинские каратели восьмой год убивают жителей Донбасса. Подло и цинично они убили первого Главу ДНР Александра Захарченко, комбата «Спарты» Арсена Павлова, командира батальона «Сомали» Михаила Толстых. Защитники Донбасса – не по зубам извергам, прикрывающимся «жовто-блакытным» флагом. В равном бою с нашими доблестными воинами бандеровцы сражаться не могут, поэтому прибегают к диверсиям и терактам.

Привыкать ли нам к цинизму «незалежных» маргиналов, которые тиражируют фейковые новости о «взорвавшихся кондиционерах»? Конечно же, нет. После убийства укробандой пятерых военнослужащих из ЛНР, укроСМИ, как под копирку, публикуют новости о «системном употреблении алкоголя и низком уровне воинской дисциплины» военнослужащих Народной милиции ЛНР. По сути, они раскрывают будни украинских боевиков, которые сутками занимаются распитием алкоголя, употреблением наркотиков, обстрелом, в угаре, городов и районов ЛДНР, обворовыванием и запугиванием мирных граждан.

Стоит заметить, что теракт в ЛНР произошёл после визита Зе-президента к «захисникам». То есть, можно полагать, что Зеленский лично отдал приказ воякам всеми способами нарушить Минские соглашения и режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Ведь мирным путём «гарант» разрешать военный конфликт не намерен, что доказывают всевозможные попытки видоизменить Минские соглашения.

Зеленский фантазирует о встрече с Байденом. Но с таким головорезом, как он, за стол переговоров не садятся – таких преступников сажают в клетку и предают трибуналу. Владимир Зеленский – главная опасность для Украины. Потому что сегодня он отдаёт приказы на убийство военнослужащих, а завтра может приказать укрокарателям истребить мирное население, которое вынуждено находиться в Зе-оккупации.