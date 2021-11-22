«Страна мягкого фашизма»: польский главред о ситуации в стране
Из Польши выдворили российского журналиста, посчитав его угрозой национальной безопасности. При этом, чем именно он угрожал, власти, сославшись на секретность, объяснять не стали.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» рассказал главный редактор польской газеты «Факты после мифов» Дарэк Цыхоль.
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Он отметил, что в Польше его называют «рупором Кремля» и «тенью Путина.
«Главное обвинение – слишком хорошо знает русский язык. А почему мне его не знать, если я МГУ закончил?», – недоумевает журналист.
«Тут недавно выгнали из Польши русского журналиста Леонида Свиридова. Да за него все ребята вступились! Мы письмо написали: в чем его обвиняют? Если он шпион, давайте я его сам убью. Ответ фантастический: Свиридов угрожает безопасности Польши, но обвинения столь секретны, что озвучить мы их вам не можем. А бедный Матеуш Пискорский, отсидевший три года ни за что? Он не имеет права на работу, на передвижение, а приговора нет. Это страна мягкого фашизма!», – убежден Цыхоль.
Спасибо!
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