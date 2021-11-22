«Страна мягкого фашизма»: польский главред о ситуации в стране

22.11.2021  11:58 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Политические репрессии, Польша, Россия, Сюжет дня


Из Польши выдворили российского журналиста, посчитав его угрозой национальной безопасности. При этом, чем именно он угрожал, власти, сославшись на секретность, объяснять не стали.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» рассказал главный редактор польской газеты «Факты после мифов» Дарэк Цыхоль.

Из Польши выдворили российского журналиста, посчитав его угрозой национальной безопасности. При этом, чем именно...

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Он отметил, что в Польше его называют «рупором Кремля» и «тенью Путина.

«Главное обвинение – слишком хорошо знает русский язык. А почему мне его не знать, если я МГУ закончил?», – недоумевает журналист.

«Тут недавно выгнали из Польши русского журналиста Леонида Свиридова. Да за него все ребята вступились! Мы письмо написали: в чем его обвиняют? Если он шпион, давайте я его сам убью. Ответ фантастический: Свиридов угрожает безопасности Польши, но обвинения столь секретны, что озвучить мы их вам не можем. А бедный Матеуш Пискорский, отсидевший три года ни за что? Он не имеет права на работу, на передвижение, а приговора нет. Это страна мягкого фашизма!», – убежден Цыхоль.

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