Страна на пороге переворота, воцарения хунты и полного бардака – украинский писатель

Вадим Москаленко.  
30.06.2024 17:45
  (Мск) , Киев
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Беспорядки, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


После окончания войны тысячи украинский военных вернутся с фронта – и начнут с помощью силы перекраивать страну на свой лад.

Об этом киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил помогающий боевикам ВСУ писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После окончания войны тысячи украинский военных вернутся с фронта – и начнут с помощью...

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«Когда война закончится, вдруг окажется, что военные представляют собой политическую силу. Они у нас разные, военные, разные по взглядам, по образованию, по языкам, по своим отношениям к проблемам.

А военные – ребята, которые привыкли решать проблемы без особой демократии. То есть, у нас есть риск свалиться в хунту, в бардак. У нас колоссальный отрицательный исторический опыт, связанный с этим», – отметил Валетов.

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