После окончания войны тысячи украинский военных вернутся с фронта – и начнут с помощью силы перекраивать страну на свой лад.

Об этом киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил помогающий боевикам ВСУ писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Когда война закончится, вдруг окажется, что военные представляют собой политическую силу. Они у нас разные, военные, разные по взглядам, по образованию, по языкам, по своим отношениям к проблемам.

А военные – ребята, которые привыкли решать проблемы без особой демократии. То есть, у нас есть риск свалиться в хунту, в бардак. У нас колоссальный отрицательный исторический опыт, связанный с этим», – отметил Валетов.