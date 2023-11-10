«Страна националистического авторитаризма»: киевский философ о стратегии победы

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Украина не имеет стратегии победы, которая заключается отнюдь не только в успехах на поле боя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Новости live» заявил киевский философ Сергей Дацюк.

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«Мы должны понимать цель. Мы побеждаем как кто? Как страна националистического авторитаризма? Или как страна украинской свободы и вольностей? То есть мы сражаемся за разную Украину. С этой точки зрения Фарион права, поскольку эта битва внутри Украины, ее надо выиграть и навязать националистическую поддержу. Но если мы понимаем, что послевоенной Украины еще нет, страна свободы и вольностей еще только должна будет создана, то нынешняя политическая полностью не подходит для этого. Во время войны это катастрофично», – считает Дацюк.

По его словам, пока не будет предложена послевоенная Украина как страна свободы и вольностей, о победе говорить не приходится.

«Все остальные стратегии – радикальная украинизация, какие памятники чествовать, какие книги читать, какие фильмы смотреть, как ходить, как говорить или говорить вообще, нужен ли телемарафон… Есть много вопросов, ответы на которые как раз делают раскол в обществе, когда нет политической стратегии, направленной на свободу. Это базовая проблема. Внутри страны не должно быть войны. Должна быть содержательная коммуникация, какую послевоенную страну мы хотим видеть», – подчеркнул философ.

Так называемый единый телемарафон (транслируется в обязательном порядке на украинских телеканалах ) он назвал «навязанным и абсолютно несвободным» и значительной частью пронизанным «национализмом и авторитаризмом».

При этом Дацюк заметил, что оппозиция власти в лице экс-президента Петра Порошенко и его медиа проводит, по сути, свой телемарафон, который стоит на позициях национализма и авторитаризма.

По его словам, лишь в программах, которые транслируются вне СМИ, в частности в