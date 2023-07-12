«Страна ОЗ» по-одесски: Южную Пальмиру превращают в… Длинную могилу

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В фильме «Страна ОЗ» Сигарева, высмеивающего «мрачную убогую русскую действительность», главная героиня (Троянова) ищет улицу Торфорезов в Екатеринбурге.

Что ж, теперь эта парочка психически неуравновешенных обличителей-алкоголиков может смело найти ее в манящей Европе — например, в Одессе.

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Да, в Одессе началось очередное потешное голосование о переименовании улиц. Это называется «Электронное общественное обсуждение», демонстрирующее близость мэрии к народу (не забываем — не «русская хтонь», а Европа!). Вот точно как с памятником Екатерине II, когда для того, чтобы проголосовать, нужно было внести паспортные данные, а СБУ и радость — сепары сами на нерест пошли.

Зато приписанные к пэтэушным общагам и зарегистрированные в фонде помощи бездомным патриоты, которым скрываться не за чем (все равно родня по Стрыям и Гадячам), бодро выбрали «демонтаж памятника». В общем, речь идет об аналогичном мероприятии.

Сразу вспомнились патриотичные вопли о переименовании объектов имени Чайковского, Грибоедова, Бунина и т. д. в «украинских героев». И действительно, один из насущных вопросов нынешнего плебисцита — это мутация проспекта Гагарина в проспект Непокоренных, (это кого, отожравшихся в Турции Редиса, Калыны и Волыны?), а Уральского переулка в Тыквенный. А вот с другими как-то не сложилось: украинский герой — Тыква. Иных в городской топонимической комиссии почему-то не отметили.

Посему изуродовать топонимику города было решено иным способом. В частности, одесситов обескуражило переименование в рамках декоммунизации объектов в честь 8 Марта, а название этого праздника в городе носят шесть улиц, девять переулков и один спуск. И вот как подошли к вопросу «эксперты». Как предложили переназвать их:

Улица 8 Марта 2-я линия — Ковровая улица.

8 Марта 3-я линия — Обойная.

8 Марта 4-я линия — Линолеумная.

8 Марта 5-й переулок — Стартерный переулок.

8 Марта 7-й переулок — Гвоздяной.

8 Марта 8-й переулок — Генераторный.

…и так далее, и тому подобное (смотри фото) — вот Торфорезов только и не хватает.

В позе «Рукалицо» замерли одесситы, а патриотов и вовсе разорвало. Первым ноту протеста выразил институт нацпамяти.

«Руководству историко-топонимической комиссии при Одесском горсовете в голову не пришло, что прежние многочисленные переулки и улочки «8 Марта» находятся под Жеваховой горой, и можно было их назвать Жеваховскими, а не обойными, анкерными, рашпильными, молотковыми, болтовыми… Могли бы посоветоваться с историками, если Украинский институт национальной памяти вам не нравится», — возмутился глава Южного межрегионального отдела означенного клоповника Сергей Гуцалюк.

Но «зрада» опять подкралась откуда не ждали. Дело в том, что Жевахова гора, сформированная из залежей глины возвышенность, была так названа в честь жившего рядом князя Ивана Жевахова, русского военачальника эпохи наполеоновских войн, генерал-майора Русской императорской армии.

Однако Гуцалюк не растерялся. Видать, на правах ученого, быстро почитал про Жевахова в «Википедии» и тут же заявил, что на самом деле «гора была насыпана древними кОзаками», что древние укры «использовали ее для разжигания жертвенных костров и кидания костей», что «символизировало «пуп мира — центр мироздания» (не ново, Бебик все-таки дал потомство).

И, более того, «гора известна несколькими случаями появлениями НЛО». На основании чего предложил переименовать все одесские улицы 8 Марта в… «Длинную могилу», мол, так кОзаки еще столетия назад эту местность называли…

Итак, Длинная могила против гвоздей, стартеров, линолеума и прочих торфорезов. Даже и не знаешь, за какую команду болеть. Остается лишь констатировать — с ума сошли все. Только Сигарева с Трояновой и не хватает.