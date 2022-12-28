«Страна папуасов»: экс-соратник Зеленского о назначении сексолога послом в Болгарии

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Скандальное назначение офисом Зеленского нового посла в Болгарии Олеси Илащук – сексолога без дипломатического образования и опыта, является плевком в лицо всем украинцам.

Об этом в своём видеоблоге заявил исключённый из пропрезидентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Болгария для нас стратегически очень важная страна. Элементарно запасы 122 и 152-милиметровых мин там самые большие в мире, порядка одного миллиона снарядов. Болгария является одним из крупнейших производителей бронированной техники советского образца. У неё есть на балансе советские самолёты, танки, которые потенциально можно передать Украине. Поэтому сфера дипломатии должна там быть на наивысшем уровне. Но Зеленский с Ермаком единогласно принимают решение дальше уничтожать наши государственные институции и назначают просто сексолога. Я не понимаю, чем она там будет заниматься – отправлять проституток отсюда туда или оттуда в Украину. Это же посол! Этот человек должен быть обладателем колоссального опыта дипломатии», – негодует политик.

«Между прочим, в Болгарии одно из самых больших российских лобби в парламенте – порядка половины поддерживают РФ. И туда отправляют не компетентного человека, а сексолога, который явно отлично в своё время пригодился офису президента», – добавил Лерос.

Однако он отметил, что удивляться нечему, если страной управляют такие люди, как глава офиса президента Андрей Ермак.

«Ермак во времена Януковича расставлял по Киеву ларьки, был обычным решалой, и сейчас этот человек, ларёчник, управляет нашей страной и решает, куда какого посла назначить. Я нашёл интересную деталь: оказывается, Ермак был знаком с Илащук ещё с 2010 года и лайкал её фотографии. Что Ермак, что Зеленский превращают нашу страну в страну папуасов из-за того, что выбирают не компетентных людей, а своих друзей, сексологов, реабилитологов, семейных терапевтов и прочее», – возмутился депутат.

Он обратил внимание на то, что в Болгарии идёт дискуссия, давать ли Украине тяжёлое вооружение.

«В канве этих событий очень важно было бы там иметь очень сильного посла, но туда едет кто? Сексолог. Мы прекрасно понимаем, чем она там будет заниматься, явно не дипломатией. Там должен находиться абсолютно компетентный человек. Представьте, как наши западные партнёры смотрят на этот цирк. На нас смотрят просто как на третью республику. Они в какой-то момент будут просто откровенно смеяться нам в лицо. Зеленский подставляет нас всех в лице наших партнёров. Такие назначения – это плевок каждому из нас в лицо», – заключил Лерос.