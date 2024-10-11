«Страна погрузится в тотальный блэкаут» – украинцам советуют бежать из городов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Этой зимой многим украинцам стоит выехать в сёла, потому что выжить в крупных городах будет очень сложно.

Об этом в эфире заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Всем гражданам Украины, кто проживает в больших городах, я бы рекомендовал выехать, возможно, в сельскую местность, в малые города, в любое другое место. Ход событий показывает, что будет блэкаут зимой, он будет очень тяжелый, чтобы его пережить в миллионнике», – сказал Мосийчук.

«Бытует мнение, об этом говорят военные эксперты, что вот те удары, которые наносились, это только начало той цепочки тех ударов, которые Россия планирует, потому что и ракеты накопились. Как вы думаете?», – спросил ведущий.

«Я не исключаю, что это планомерное действие по погружению страны в блэкаут. Достигнут ли они результата, будет зависеть от всех нас и, в том числе, от руководства страны, которое пока делает всё, чтобы враг достиг своей цели. Потому что никаких укрытий энергосистемы, переноса под землю, их нет. На этом просто банальная эта зеленая банда раскрадывает деньги», – возмутился экс-депутат.