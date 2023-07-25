Страна шапочек из фольги: в Молдове испугались спутниковых антенн на крыше российского посольства

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Молдове очередной по счёту русофобский скандал. Посол России в Молдове Олег Васнецов вновь вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции по факту «журналистского расследования», осуществлённого агентством The Insider совместно с молдавским провластным порталом Jurnal.md.

Издание The Insider, признанное нежелательной организацией на территории Российской Федерации, было основано известным либеральным провокатором Романом Доброхотовым, которому был присвоен статус иностранного агента. Агентство получило множество премий от различных европейских организаций. Иноагентская контора зарегистрирована в Латвии – стране с откровенно людоедским режимом, редактором является житель этой страны Андрис Янсонс, который ради такого дела выучил, а может, вспомнил русский язык.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Согласно опубликованной информации, на крыше здания российского посольства в Кишинёве установлено 28 антенн и спутниковых тарелок (это больше, чем число антенн на крыше посольства РФ в Бельгии), и их число постоянно растёт. Как указано в расследовании, на крыше посольства размещены классические спутниковые антенны, решётки Яги-Уда, магнитные петлевые антенны и вертикальные штыри.

Как явствует из текста «расследования», «эти антенны якобы позволяют устанавливать спутниковую связь, микроволновую ретрансляционную линию или усиливать сигнал беспроводного интернет-маршрутизатора, определять местоположение кораблей, самолетов и управляемых ракет». Они также способны перехватывать сигналы спутниковой телефонной связи.

«Это позволяет прослушивать телефонные разговоры и перехватывать переговоры по рации местной полиции», – говорится в материале сайта The Insider.

При этом авторы утверждают, что в российском посольстве каждые 2-3 года происходит ротация «слухачей» и специалистов по взломам компьютерных сетей. «Слухачами», по данным материала, командует некий Александр Васинович, который «часто появляется на крыше посольства и даёт указания подчинённым».

В «расследовании» говорится, что сотрудники российских спецслужб чаще всего поднимались на крышу перед парламентскими и президентскими выборами, а также перед саммитом Европейского политического сообщества (сколь помпезно проведённого, столь же безрезультатно завершившегося). В частности, 14 мая, в день выборов башкана Гагаузии, на крыше посольства РФ в Кишинёве был замечен офицер военного атташе Павел Якунин, который якобы также «отвечает за секретные каналы связи со штаб-квартирой ГРУ в Москве и с приёмным центром космической разведки в подмосковных Ватутинках».

Авторы Insider не постеснялись даже навести тень на жён разведчиков, которые, дескать, используются в качестве курьеров «для перевозки слишком тяжёлых файлов». The Insider, ссылаясь на свои источники в пограничной полиции, отмечает, что жены часто летают в Москву и обратно, а в их сумках всегда много флешек и жестких дисков. При этом они не подвергаются досмотру, так как обладают дипломатическим иммунитетом.

Тот же самый портал Jurnal.md в другом своём материале, но опять же, ссылаясь на The Insider, утверждает, что во время проведения вышеупомянутого саммита «Европейского политического сообщества» была организована мощная кибератака на систему правительственной связи. Чиновники МИДЕИ и других правительственных организаций утверждают, что с их счетов был похищен ряд важных документов.

Атака якобы была организована «группой киберпреступников, финансируемой и координируемой Службой внешней разведки России». Цель хакерской атаки заключалась в получении информации о планах Молдовы на саммит. Утверждается, что российские хакеры заблаговременно узнали о тех договоренностях, которые Кишинёв планировал достичь с европейскими лидерами.

Как отмечает телеграм-канал «Балкан-Центр», «редкостной шизофреничности публикация в The Insider о зависимости между количеством антенн на крыше российского посольства в Кишиневе и слежкой неких «сотрудников секретной связи СВР и ГРУ» за молдавскими политиками во многом дублирует аналогичное «расследование» Центра «Досье» Ходорковского трехмесячной давности. Канал указал на алгоритм подобных «инсайдов», заключающихся в четырёх шагах:

1. Сначала спецслужба «старших партнёров» (то есть одной из западных стран) передаёт младшим коллегам список фамилий и званий известных или предполагаемых сотрудников российских спецслужб в аппарате посольства страны пребывания для последующего выдворения.

2.На следующем этапе младшие коллеги придумывают какой-нибудь совершенно абсурдный повод для оправдания высылки.

3.Обслуживающие «младших коллег» СМИ публикуют шизофреничный материал, а обслуживающие власть журналисты его распространяют, не подвергая минимальному критическому анализу. «И первые, и вторые не заслуживают называться журналистами, потому что превратились в обыденную пехоту информационной войны (хотя отдельные редакторы и тешат себя иллюзиями и наградами от таких же пехотинцев, но мы-то знаем)», – пишет «Балкан-Центр».

4.И наконец, на основании «расследования» МИДЕИ вызывает посла РФ для возмущённой отповеди, а затем президент Санду высылает предполагаемых «разведчиков». При этом, как указывает «Балкан-Центр», «все довольны: спецслужбы победили «шпионов», пехотинцы журналисты заработали на новый грант, «разведчики» наконец-то уезжают из опостылевшей Молдовы в какую-нибудь европейскую или азиатскую страну поинтереснее».

Весь скандал уже стал предметом насмешек и издевательств со стороны пользователей сети Телеграм.

«А если завтра газета «Воронежская правда» сообщит об антеннах на Американском посольстве, реакция МИДЕИ будет такой же?», – задаётся вопросом телеграм-канал “WTF Moldova?!”.

«А молдавские правители только сейчас заметили тарелки на российском посольстве, которые уже много лет видит каждый прохожий? Наши службы годами знали, что там находится, но об этом очень-очень долго хранили молчание. Власти реагируют только после того, как заграничные спецслужбы помещают в прессу «журналистское расследование»? Почему правители издеваются над офицерами молдавских служб?», – пишет телеграм-канал “Bazar politic”.

Телеграм-канал «Гений Карпат» не без оснований подвергает сомнению психическое здоровье руководства дипломатического ведомства Молдовы.

«Ладно, нет вопросов к расследователям – они профессиональные шизофреники-русофобы, получающие за это зарплату. Но чтобы к ним добровольно присоединялся вроде бы не глупый министр Нику Попеску… Впрочем, апостолы евроинтеграции должны соответствовать пастве. И если паства бьётся головой об стенку, то апостолам сам бог евроинтеграции велел», – отмечает канал.

В действительности, нынешний скандал наглядно демонстрирует запредельный уровень идиотизма всего проевропейского истеблишмента Молдовы. В крайне дурацком свете себя выставили все – и Jurnal.md, и МИДЕИ во главе с министром Нику Попеску, и президент Майя Санду, поспешившая комментировать этот случай.

В правящих верхах Молдовы и проправительственных СМИ обеспечен очередной виток русофобии с примесью самой причудливой конспирологии. Проевропейский истеблишмент, выращенный в соровской лаборатории, превращает Молдову в «страну шапочек из фольги». Как гласит известный советский анекдот, «зато вино у них хорошее». Но это временно: евроинтеграция явно не пощадит винодельческую отрасль страны…