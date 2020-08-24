«Страна сходит с ума» – крашеную солому сделали символом Украины

24.08.2020, Москва, Владимир Гладков

В одном из сёл Тернопольской области на поле местного агрохозяйства украинцы поставили очередной «рекорд» – выложили из покрашенных тюков соломы огромный флаг Украины.

Об этом сообщается в пресс-службе агрохозяйства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И взвился на сжатом поле сине-желтый флаг длиной 52 метра и высотой 4,86 метра из 160-ти тюков во славу Тебе, и ко Дню Государственного флага, Украина! Один из символов Украины, символ Государства, его независимости, несокрушимости и олицетворение духа украинского народа и воли к победе, свободы и великого будущего, которое зависит и от каждого из нас», – говорится в сообщении.

Акцию на своей странице в «Facebook» прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко – по его мнению, эта страна сошла с ума.

«Когда космонавты пролетают над территорией Украины, они всегда завидуют тем жителям, которые там проживают.

Ну сами посудите – на Херсонщине местные активисты выложили из арбузов и дынь самый большой тризубец в мире. Ещё был рекорд гигантского 200-килограммового герба из бутербродов с салом. В Борисполе выложили самый большой в мире герб из камней. Где-то под Мариуполем очередной рекорд: тризубец из морских ракушек.

И таких рекордов ещё много.

Вот и Тернопольская область отличилась, 52-метровый флаг Украины из соломы претендует на мировой рекорд.

Слава Украине!!!

А ведь когда дружили с Россией, таких рекордов не было.

Они постоянно заставляли нас строить какие-то корабли, самолеты, комбайны и прочую, никому не нужную хрень.

Другое дело сейчас – это и есть «перемога»…

Страна сходит с ума. Это какой-то сюрреализм, бред», – написал он.