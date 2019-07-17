«Страна смартфония»: Первый крупный провал СБУ Зеленского

17.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Скандалом обернулся брифинг нового руководителя СБУ Ивана Баканова, который накануне встретился с журналистами, чтобы сообщить об успехах спецслужбы в рамках объявленного Владимиром Зеленским превращения Украины в «страну смартфонию».

«СБУ не может стоять в стороне, в том числе, и от тех заданий, которые поставил президент Украины перед будущим правительством и обществом относительно перезагрузки нашей системы и введения новых технологий в сфере диджитализаци», – начал Баканов.

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Он сообщил, что СБУ прекратила «деятельность мощной хакерской группировки», базировавшейся в частном доме в Одессе. Ее участники обвиняются в том, что с 2007 года совершали преступления против граждан Украины, США, Японии и Европы, совершали посягательства на ресурсы органов власти и управления, в том числе, объектов критической инфраструктуры. Покрывали «накрытых» хакеров, понятное дело, спецслужбы России, уточнил Баканов.

В доказательство он представил видео из «гнезда» разгромленной группировки. Комментаторы тут же отметили, что запечатлённое на видео больше напоминает «ферму» для производства виртуальной валюты, а не логово хакеров.

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Сомнения подтвердил экс-пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский. По его данным, за борьбу с хакерами был выдан передел бизнеса вокруг Bitcoin-валюты.

Речинский дал понять, что, возможно, нового руководителя СБУ Баканова подставили его подчиненные, которые за проведение фейковой спецоперации «против хакеров», к тому же, получили повышение в должностях.

«СБУ утверждает, что это – некие «хакерские серверы». Угу, только похоже, что «хакеры» ничего не хакали, а тупо битки производили. И руководил ими давний агент СБУ Рытиков. Которого вдруг СБУ неожиданно «раскрыла». Это можно Баканову рассказывать. Он добрый и наивный – поверит. А на деле начался новый передел собственности. Майнинговая ферма большого человека из старой власти нашла нового хозяина из новой власти. А за успешное проведение этой «операции» господин Кулешов стал начальником ДКИБ СБУ. Чтобы в полную силу заняться тем, чем занимался всю жизнь – вымогательством и грабежом в IT. Это называется – диджитализация, ебта», – язвительно комментирует Речинский.