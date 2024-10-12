Страна-содержанка: Дания заплатит за оружие для ВСУ, а США выплатят зарплату украинским бюджетникам

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Сразу несколько сообщений о том, как западные страны спешно создают новую инфраструктуру финансирования украинской войны взамен фактически заблокированному «Европейскому фонду мира».

Bloomberg, со ссылкой на министра обороны этой страны Троэлса Лунда Поульсена сообщает, что Дания намерена создать фонд для финансирования производства оружия на Украине.

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По словам министра, фонд должен объединить инвестиции из разных стран НАТО для ускорения производства боеприпасов для ВСУ.

Поульсен отметил, что производство оружия в Европе и США на сегодняшний день «слишком медленное», и Украина могла бы вооружаться гораздо быстрее, если бы производила больше военной техники на собственной территории. Он считает, что производство оружия на Украине может сократить срок доставки с лет до месяцев.

«В последние годы мы приняли много инициатив, чтобы увеличить производство разнообразной военной техники… Но в целом у нас и близко нет таких темпов производства военной техники, как в Украине», — цитирует Поульсена Bloomberg.

Тем временем, гражданский бюджет Украины фактически полностью стал реципиентом донорских средств от США и международных финансовых институтов.

Агентство Reuters со ссылкой на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля пишет, что США и еще несколько стран, включая Японию и Канаду, станут донорами специального трастового фонда для Украины в размере не менее 10 млрд долларов, создание которого утвердил Всемирный Банк.

Денежные средства будут предоставлены в рамках помощи от G7 в размере 50 млрд долларов. Пока размеры взносов от трех стран-доноров не озвучивались.

Средства из этого фонда будут направлены на выплаты зарплат украинским бюджетникам и другие социальные расходы. Средства будут доступны до конца года.

Как известно, на днях ЕС, несмотря на недовольство Венгрии, одобрил 35 млрд евро для Украины. Обеспечением по кредиту станут доходы от замороженных российских активов.

Как сообщает Евроньюс, сумма предоставляется без «разметки» — то есть Украина будет сравнительно мало ограничена в использовании средств.

Решение о кредите принято после того, как Венгрия подтвердила, что будет блокировать увеличение интервала пересмотра санкций против России с шести месяцев до трех лет, до президентских выборов в США. Без этого условия США не хотят присоединяться к кредиту, опасаясь, что одна страна заблокирует продление европейских санкций, разблокирует российские резервы и оставит кредит без обеспечения.

“Совет ЕС достиг согласия относительно пакета финансовой помощи Украине, который включает исключительную макрофинансовую помощь в размере до 35 млрд евро и механизм кредитного сотрудничества, который поддержит Украину в погашении кредитов на сумму до 45 млрд евро, предоставленных ЕС и партнерами из G7” , — говорится. в сообщении.

Кредит рассчитан на 45 лет, его погашение будет происходить за счет доходов от 300 млрд. замороженных российских активов.

В Совете ЕС подчеркнули, что будут работать над тем, чтобы завершить подготовку в этом году, чтобы уже в 2025 году Украина могла получить эти деньги.