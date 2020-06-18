Страна-убийца, или Позорное Сомали на карте Европы

18.06.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Иллюстрируя правовой беспредел по обе стороны поребрика, диванные аналитики докатились до того, что сравнивают дела российского актера Ефремова и одесского нациста Стерненко, зарезавшего человека. Мол, и один убийца, и второй, а разгуливают на свободе под аплодисменты поклонников, давящих на следствие и правосудие.

Оставлю праведникам их соревнование в собственной святости — они ж ни-ни! — где побеждает громче всех кричащий «ведьму сжечь!» (это про Ефремова). В конце концов, данная заметка не о вреде алкоголизма и его трагических последствиях. Но подчеркну, что сравнение некорректно, ибо в первом случае умысла на убийство не было, а во втором этот самый умысел не просто был, а Стерненко с прихлебаями демонстрируют, что и дальше готовы убивать, не подчиняться законам и беспредельничать. И именно на убийцах и дегенератах кирпичик за кирпичиком выстроено образование Украина — чем больше разрушил, тем выше поднялся, знай только кричи, как Стерненко под судом в Киеве «Слава Украине! Погнали!».

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Погнали.

Прикрытие патриотизмом на Украине — универсальная микстура и индульгенция от всего. Насилуй, расчленяй, пускай по миру, рви в куски! Как написала мама одного политзаключенного из Одессы в соцсети: «Правосудие по-украински — это домашний арест за умышленное убийство и содержание под стражей за возложение цветов к памятнику Героям-Ольшанцам». Напомним, что за возложение цветов к упомянутому монументу (установленному в Николаеве в честь подвига, совершенного бойцами Красной армии во время Великой Отечественной войны), одесские куликовцы Евгений Мефедов и Сергей Долженков отсидели в сизо почти два года. И вот вам противовес — Стерненко, который публично рвет решение суда «на камеру» (и вы сравниваете с ним кающегося «на камеру» Ефремова) и водит по Киеву толпы таких же отморозков с дымовухами.

И нет — Стерненко не всего лишь детонатор, не исключение из правил, не «так случилось»: его персона — это планомерная политика государства. Любому ублюдку с биркой «патриот» — неважно, благоприобретенной или навешенной главнокомандующим — ­не нужна даже депутатская неприкосновенность. Сейчас проиллюстрирую. Не так давно я работала на новостном сайте, а там есть топовые новости, и новости «чтобы дырки забивать». Типа прогноза погоды или криминальной хроники — во времена газет такой информационный мусор помещали «в подвал», то есть в низ страницы, лишь бы место занять.

Так вот у нас таким мусором и бытовухой служили каждодневные полицейские сводки вроде «Герой АТО взорвал привезенную с собой гранату на детской площадке». АТОшники и другие военные украинские люди подрывали другу друга и своих родственников, взрывали боеприпасы на остановках и в парках. Еще раз подчеркну, почти каждый день. А вот чего не помню, так это хоть одного суда в отношении подобного рода «героев».

На днях опять прочитала будничную скучную новость: «В Одессе задержаны двое пьяных военнослужащих, которые развлекались стрельбой из пистолета рядом с детским лагерем «Молодая гвардия». При задержании они пытались убежать и оказывали сопротивление». Вот и угадайте с двух раз, что с ними будет? Они ж военные, значит автоматически «славаукраинцы». И, опять-таки, в противовес — ситуации, когда за пост в Интернете с упоминанием России вам запросто впаяют терроризм.

Другое дело «правозащитник» и «правовед» Стерненко! Это когда бандитизм под маркой патриотизма — норма. Стерненко — не исключение, а просто громче всех воняет. В домайданные времена он прибыл в Одессу из села Садовое. Почуяв конъюнктуру, стал главой областного Правого сектора. Геройства правосека выражались в том, что он участвовал в «люстрации» чиновников путем засовывания их в мусорные баки, срывал гастроли артистам — российским, потому что российские, или украинским, потому что не заявили публично про страну-агрессора или посмели дать концерты в Крыму, добивался увольнения с работы преподавателей вузов за то, что преподавали на родном языке, то есть русском.

Два года назад («самообороняясь»), по версии следствия, догнал и добил человека. Это то, что знают все, что декларирует и выкладывает в Сеть сам Стерненко, о чем свидетельствует видео, которое есть в общем доступе. Часть же его деятельности под грифом «Тайна следствия» не до конца известна, но в разное время Стерненко вменяли и «похищение человека», и «организацию массовых беспорядков» и, наконец, «умышленное убийство». И все время его выкупали за немыслимые деньги, а однажды за отморозка заплатил и поручился сам министр здравоохранения Украины Максим Степанов, будучи тогда главой Одесской области. Кстати, ребята, не забывайте — тут все министры такие!

Сбежав после убийства из Одессы в Киев, Стерненко всплыл на украинских телеканалах — такое впечатление, что сразу на всех. Причем, в многочисленных интервью он рассказывал подставкам под микрофоны, что видит свое будущее не иначе как в правозащите. Еще и в качестве верховного судьи всплывет, не удивлюсь. Что, чувствуете разницу?

И опять повторюсь: путь Стерненко — это путь практически каждого украинского политика, министра, депутата. Сейчас эта картина несколько смазана засильем слуг народа, которые не всегда криминальные, зато поголовно дебильные — то есть все у них впереди. На одной чаше весов украинской Фемиды детские могилы Донбасса, «случайно» взрывающиеся кондиционеры, массовое сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года, организация убийств на майдане (им по якобы своим палить, как два пальца…) и избранный Стерненко — жри, живи, строй политическую карьеру. На другой чаше весов — обычные люди, которые если попадутся на глаза «закона» просто так, но без маски, говорящими по-русски и с фиктивной пропиской, как у Стерненко, то и залетят по полной за измену родине, тут к гадалке не ходи.

Ну а по поводу реакции администрации президента на бунт и неповиновение закону, устроенных Стерненко в столице, хочется заметить следующее: не пора ли вавку в голове уже каким-нибудь антибиотиком или чем-то глистогонным посыпать? Ведь Стерненко в этой ситуации — это тот самый «вышедший из-под контроля Шариков, а Зеленский — «не соображающий Швондер». «И если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки!».

А возвращаясь к началу, резюмирую — не сравнивайте. Ефремов проспался, протрезвел, охренел и его будут судить. А Украина — не проспалась, не протрезвела и ее не будут судить. Она продолжает упиваться своим статусом страны-убийцы. Украина — это позорное Сомали на карте Европы. И самое печальное, что «дали будэ».