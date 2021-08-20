«Страна юа» и Шарий множат на ноль репутацию друг друга

20.08.2021 09:57 (Мск), Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Есть такая известная поговорка: где два украинца – там три гетмана. Практика показывает, что она в равной степени характерна как для украинцев-националистов, так и для тех, кто публично порицает национализм и вообще проходит в политической ведомости по графе «пророссийский».

Свежим подтверждением этого тезиса стала свежая заруба между редакцией киевского интернет-издания «Страна. ua» и живущим в Испании видеоблогером, главой партии собственного имени Анатолием Шарием.

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Для тех кто не в курсе. «Страна» взяла интервью у исключенного из Партии Шария со скандалом харьковского активиста Никиты Роженко – того самого, фото изуродованного лица которого после избиения его боевиками Нацкорпуса в 2019 году облетело всю Украину и даже попало в российские СМИ. Тогда Роженко стал одним из медийных лиц Партии Шария. Сам Шарий неоднократно его хвалил и приводил в пример как честного и неподкупного партийца.

Однако все изменилось после того, как Шарий поймал Роженко на переговорах относительно «продажи» харьковской ячейки своей партии неким неназванным олигархам и выложил в своих СМИ фрагмент записи разговоров Роженко на эту тему. Ответкой со стороны недавней «иконы» партии стало заявление о том, что якобы это по указанию самого Шария Роженко избили нацисты – для повышения рейтинга партии накануне выборов. И тут понеслось.

Ведущий журналист и штатный видеоблогер «Страны» Олеся «Ясно-понятно» Медведева разразилась видеороликом, в котором назвала Партию Шария «сектой», в которой «конвертируют людское доверие в политический капитал», а замредактора Светлана Крюкова вообще назвала Шария чуть ли не агентом стран Запада, раскладывающим украинскую оппозицию.

В ответ Шарий поймал «Страну» на использовании вьетнамских ботов для накрутки чернушных публикаций против него и его партии. На что получил ответку в том духе, что это якобы он сам заказал ботоферму, чтобы потом заскринить ее в качестве доказательства против сайта «Страна». Плюс- всплыла подноготная «подмахивания» «пророссийского» сайта антироссийской киевской власти. А журналистка «Страны» Олеся Медведева настрочила на Шария донос в полицию. Цитата:

«После вчерашнего видео о Шарие, мне начали поступать угрозы физической расправы и других насильственных действий. С целью предупредить возможные противоправные действия написала заявление в правоохранительные органы. Так же пишу об этом публично во всех социальных сетях. Запугать не получится, зубы поломают».

В общем, высокие отношения, что ни говори. Понятно, что скорее всего за атакой на Шария со стороны «Страны» стоят политические интересы тех олигархов, которые сейчас рассчитывают при помощи офиса Зеленского забрать себе электорат ОПЗЖ и Шария, став удобной, контролируемой и договороспособной «пророссийской оппозицией», канализируя в безопасное для власти русло растущие антимайданные настроения.

Тут могут проглядывать интересы многих политиков – от Левочкина до Корбана, который, как говорят, вынашивает идею повторной реинкарнации своего почившего в бозе «Укропа» – партии русскоязычных «патриотов».

С другой стороны, сам Шарий тоже хорош. Особенно со своей манерой петь безудержные дифирамбы тем, с кем он в текущий момент времени образно говоря «целуется в десна». И затем столь же яростно клеймить этих же людей последними словами и вываливать на них разнообразный компромат в случае, когда он с ними ссорится. Так было, в частности, в истории скандальной ссоры Шария с дуэтом юристов Портнова и Лукаш.

В результате, у внимательного читателя и зрителя не может не возникнуть крамольный вопрос: а сам Шарий знал, что собой представляет критикуемый им персонаж в то время, когда пел ему дифирамбы? И в какой момент времени Шарий был искренен – когда пел дифирамбы или теперь, когда втаптывает в политическую грязь?

Оба участника нынешнего скандального противостояния – «Страна» и Шарий – позиционируют себя в качестве оппозиции постмайданному режиму – сначала Порошенко, а затем и Зеленского. И оба регулярно обвиняют друг дружку в тайной работе на этот самый режим. Приводя в качестве доказательства отдельные публикации, посты в соцсетях или высказывания в эфирах.

Та же «Страна» совсем недавно эпически зашкварилась, когда ее фактический руководитель в лице замглавреда Светланы Крюковой опубликовала в фейсбуке откровенно хамский и русофобский пост в ответ на статью Владимира Путина о единстве украинцев и русских. Посту Крюковой позавидовали бы самые махровые майданщики и «борцы с Москвой». Результатом стала волна отписки в соцсетях от канала издания – они потеряли несколько десятков читателей, а репутация самой Крюковой среди антимайданно настроенной аудитории на Украине была уничтожена.

С другой стороны, тот же Шарий в недавнем прошлом активно агитировал за Зеленского и дружил с Нацкорпусом Андрея Билецкого, освещая в комплиментарном духе их акции, давая им трибуну на своем популярном видеоканале для пропаганды их неонацистской идеологии. Что не мешает тому же Шарию ныне Нацкорпус активно разоблачать, как и президента Зеленского.

Шарий и Крюкова.

Вообще, с момента скандала вокруг поста Крюковой Шарий то ли на уровне инстинкта почувствовал, куда ветер дует, то ли ему кто-то подсказал, однако тональность его публичной риторики резко изменилась. Теперь он настолько «ватный», что дальше некуда – прямо святее Папы Римского. Дает о себе знать желание переманить к себе наиболее радикально-пророссийскую часть электората находящейся в кризисе ОПЗЖ.

В целом же этот чемпионат по метанию дерьма друг в дружку не добавляет доверия к титульной украинской антимайданной оппозиции. В которой все перессорились со всеми точно так же, как и в противоположном ей майданном лагере. В итоге, у украинцев просто нет выбора. За кого ни голосуй, он в итоге окажется дерьмом. А разбираться в сортах дерьма любителей все меньше.

Может, потому и явка на выборах падает от кампании к кампании?