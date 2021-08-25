«Страна. юа»: «Янукович прибыл в Киев на День независимости»

25.08.2021 12:25 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Бежавший после путча 2014 года с Украины президент Виктор Янукович якобы присутствовал вчера на параде в Киеве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила киевская интернет-газета «Страна».

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Так, в одной из новостей, посвященной вчерашним киевским торжествам в честь Дня независимости, издание написало, что Владимир Зеленский, перечисляя президентов Украины, не упомянул бывшего главу государства Виктора Януковича.

«Ровенщина подарила нам первого президента Украины, Черниговщина – второго Сумщина – третьего, Донеччина – подарила нам Леонида Быкова», – заявил президент Украины.

При этом о четвертом президенте — Януковиче — Зеленский не вспомнил.

«Бывшие президенты Украины Леонид Кумча, Виктор Ющенко и Виктор Янукович, которые прибыли на праздник, посмеялись над этим и о чем-то перешептывались», – написала «Страна».

По всей видимости издание перепутало Януковича с Порошенко.