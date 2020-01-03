03.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
economics, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина
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Страна захлебнется в крови, если распродадут землю и предприятия – Червоненко

Для продажи предприятий и земли на Украине необходимо вначале провести аудит всей госсобственности. Если этого не сделать, то массовая распродажа госимущества обернется кровопролитием в стране.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед любой продажей земли или предприятий делается аудит. Перестаньте заниматься маклерством и шулерством!

Не проведя аудит, вы автоматически становитесь, господа кричащие во главе с министром экономики, этим премьер-министром интересной ориентации, вы становитесь преступниками. Это важнее, чем ваша ориентация или ваши взгляды.

Вы обворовываете, вы хотите несправедливо отдать наше будущее. Я не против иностранцев, но не на первом этапе, потому что украинцев не будет, а кто владеет, кто платит, тот и заказывает музыку. Страна просто не готова!

Я за приватизацию, но она не готова. Мы видим перекрытие дорог, а кто-то гонит Зеленского и гонят это правительство, гонят палками парламент, чтобы было быстрее.

Скорость нужна при ловле блох, а тут она закончится кровью! Я не хочу крови в 2020 году. Нам хватает и так войны», – резюмировал бывший чиновник.

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