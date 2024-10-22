Странам БРИКС можно не напрягаться: Запад сделал то, на что они не решаются

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Запад, вводя хаотичные антироссийские санкции, создал рынок по финансовому обслуживанию их обхода объемом в 25 миллиардов долларов.

Об этом бежавший из России либеральный экономист Дмитрий Некрасов заявил в интервью перебравшемуся на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад своими руками формирует альтернативную систему расчетов. 20 лет китайцы, Путин и разные мадуры говорили, что мы должны создать альтернативную западной финансовую систему. Им отвечали: вы никогда ничего не создадите, санкционные издержки слишком высоки, никто не будет к вам идти. Так сейчас Запад своими руками загнал оборот на многие сотни миллиардов долларов и десятки миллионов долларов оплаты трансакционных издержек в год на создание новой альтернативной финансовой мировой системы», – сказал Некрасов.

В доказательство своей правоты он указал на открытые данные китайской и индийской таможен, которые показывают, что торговля этих стран с Россией «стремительно линейно растет», а все причитания о кризисе платежей не имеют ничего общего с реальностью.

«Если бы Россию отключили бы от «Свифт» в марте 2014 года, это привело бы к куче проблем резкого характера. Эти проблемы имели бы горизонт от месяца до года, но в моменте это бы был очень сильный удар. Но восемь лет рассказывали: мы вас отключим от «Свифт». ЦБ проводил учения, были разработаны все варианты действий на момент отключения от «Свифт», – сокрушается либерал.