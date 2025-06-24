«Странам ЕС пора скинуться – и увеличить расходы на ВПК» – Зеленский поставил задачи Европе
Страны Евросоюза должны кратно увеличить расходы на производство оружия, чтобы подготовиться к будущей войне против России.
Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия даже планирует новые военные операции на территории НАТО, то есть в ваших странах, хотя эта война сейчас идет на Украине, и мы должны быть готовы. Мы должны остановить Путина сейчас и на Украине, но мы должны понимать, что его цели выходят за пределы Украины.
Европейским странам нужно увеличить расходы на оборону. Мы считаем, что 5% ВВП – это правильный уровень. Объединенная Европа может создать оборонный потенциал, который разрушит иллюзию России, что война с Европой может ей что-то дать», – трепался клоун.
«Чтобы быстрее разрушить эту иллюзию, мы должны лишить Россию возможности безнаказанно продолжать войну против Украины. Лучше сдерживать Россию там, где она уже застряла.
И я думаю, что каждая страна и каждый лидер, которые уже решили выделить часть своих оборонных расходов на поддержку Украины, должны это сделать. Если каждая европейская страна выделит хотя бы 0,25% своего ВВП, мы будем благодарны этим странам, таким как Нидерланды, Норвегия, Швеция, и таким крупным странам, как Германия.
Также, пожалуйста, убедитесь, что ваши страны и ваши компании никоим образом не помогают России или ее структурам. Это очень важно, действительно! Сегодня нет ни одного значимого российского оружия, которое производилось бы без компонентов, оборудования или материалов из других стран, в том числе из Европы и НАТО», – вещал просроченный.
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