Странам НАТО очень повезло, что русские не собираются нападать на Запад – британский эксперт
Нет никаких признаков того, что декларируемая риторика угрозы прямого столкновения с Россией воспринимается натовскими странами всерьёз.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил коммодор ВМС Великобритании в отставке, военный эксперт Стив Джерми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если бы мы действительно верили, что Россия захватит Украину и двинется дальше на восток и запад Европы, мы бы мобилизовались. Но мы этого не делаем. Дело в том, что мы сократили военные мощности с конца Второй мировой и с конца Холодной войны.
И в то же время, думаю, мы не очень хорошо организованы. Мы передали большую часть производства частному сектору, и мы вряд ли получим такой же результат, как русские, которые тратят, вероятно, меньше, чем мы, но при этом создали армию численностью 1,5 млн. человек со всей необходимой логистикой.
Думаю, одной из причин, почему на Украине потери такие высокие, является нехватка боеприпасов. У русских такого нет. Мы просто не привыкли производить боеприпасы в таких количествах», – сказал Джерми.
Ведущий канала, отставной военный США Дэниел Девис спросил, сколько времени потребуется, чтобы перейти на военное производство, если, например, «в следующий вторник Россия нападёт на Польшу».
«Я думаю, от 18 месяцев до двух лет. Идея, что мы можем быстро нарастить производство, не совсем верна. Дело не только в промышленных мощностях, дело ещё в финансовых возможностях.
Люди говорят об экономике России и о том, что там высокая инфляция, и это правда, но у них очень низкий уровень долга по отношению к ВВП. А единственная страна НАТО, у которой нет больших долгов – это Германия. У всех остальных долг превышает 100% ВВП.
Так что вопрос в том, откуда возьмутся деньги на такую индустриализацию. Нужно будет сократить расходы на здравоохранение и другие соцпрограммы, чтобы достичь такого уровня производства. Не думаю, что у нас будет на это политическая воля», – ответил британец.
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