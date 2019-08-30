30.08.2019, Тирасполь, Михаил Рябов
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Россия
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Странная «пророссийскость»: У Додона просят закрыть представительство ПМР в Москве

Представители партии Социалистов молдавского президента Игоря Додона убеждают российские власти отменить разрешение на открытие в Москве представительства непризнанной Приднестровской республики.

Об этом на пресс-конференции в Тирасполе заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдавская сторона хочет нас просто лишить права на защиту… Должностные лица партии социалистов, те, кто сейчас занимает высокое положение, на встрече с российскими руководителями ставят вопрос об отзыве регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации – регистрации нашего представительства. Понимаете? Социалисты. Странная такая дружба, странная пророссийскость», – сказал глава государства.

Красносельский подчеркнул, что представительство ПМР занимается, прежде всего, защитой прав граждан.

«Мы-то защищаем граждан. К ним в посольство не ходят, к нам ходят за защитой. Мы оказываем поддержку. И здесь прослеживается тенденция нехорошая. Я напомню события 91 года, 92 года, напомню, кто начал здесь войну. Бывший коммунист или не бывший коммунист, не знаю, но с партбилетом точно не распрощались. Они начали войну, убивали наших людей», – сказал президент.

«Площадка представительства создана, в том числе, для этого, чтобы заявлять вслух о тех военных преступлениях, которые здесь имели место быть», – подчеркнул он.

«Я планирую в сентябре побывать в Москве, встретиться с находящимися там земляками, с соотечественниками, которые также хотят играть активную роль в судьбе Приднестровья, хоть и находятся сейчас в Российской Федерации. Я уже говорил, что мы рады будем возможности открыть аналогичное представительство в Санкт-Петербурге и в других городах», – анонсировал глава государства.

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