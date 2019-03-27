Странная смерть криминального авторитета в Одессе

27.03.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Иногда люди умирают столь «своевременно», что даже подтвержденные должными инстанциями естественные причины вызывают невольные подозрения. Особенно — если это люди не простые, а «авторитетные бизнесмены», как принято у нас называть со времен перестройки криминальных лидеров.

Вот и скоропостижная кончина Александра Николаевского, известного всему городу под кличкой «Бацилла», стала поводом для довольно-таки обоснованных сомнений. Судите сами — 64-х летний здоровяк, всю жизнь занимавшийся спортом, и даже на склоне лет «тягавший железо», выжимая от груди штангу в 180 кг, не оставляя тренировок, вдруг умирает от «острой сердечно-сосудистой недостаточности».

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С кем не бывает, могут сказать скептики, мало ли — может, как раз не рассчитал силы и нагрузки, тромб-то и сорвался… Да, вот только, когда человек, известный своим серьезным неформальным влиянием на политику в Одессе вдруг берет себе, да и умирает меньше, чем за неделю до президентских выборов, это таки вызывает определенные нехорошие мысли. Но кем же был покойный?

«Звезда» Николаевского взошла на местном небосклоне в 90-е, когда сей известный своими лихими эскападами мошенник, имевший за плечами не одну «ходку» в зону, стал сначала одним из ближайших помощников криминального авторитета Карабаса (он же Виктор Павлович Кулевар), а после его расстрела, в коем подозревали не без оснований пригретых тогдашним мэром Гурвицем чеченских бандитов, – правой рукой сменившего его в качестве местного «смотрящего»Александра Ангерта по прозвищу «Ангел». И уже тогда сплотивший вокруг себя крутую бригаду из качков-спортсменов, «Бацилла» сумел пережить и смертельно опасный конфликт с Гурвицем, с коим ранее поддерживавший его Ангел резко разошелся на выборах 1998 года, и последовавшие не менее лихие времена передела сфер влияния и жестких разборок.

Покойный “Карабас”.

Что характерно, Николаевский никогда не рвался на первые роли и не стремился стать «вором в законе», предпочитая сочетать деятельность криминальную с бизнесом более-менее легальным. Причем — с годами, особенно после отбытия своего старшего партнера Ангерта за кордон, постепенно переносил центр своей деятельности в область внешне вполне законную.

В итоге — умный, обаятельный и внешне вполне интеллигентно-благообразный Николаевский четко занял позицию одного из теневых лидеров Одессы. Вполне законный брокерский портовый бизнес, импортно-экспортные операции с зерном и прочими ходовыми товарами. И — участие в весьма сомнительных, но внешне законных аферах с застройкой города новостроями фирмой «Альянс», закончившимися разорением доверчивых вкладчиков и полной безнаказанностью махинаторов… Одновременно же — роль учредителя одноименной охранной структуры, именовавшейся тоже «Альянс», и позволявшей на внешне законных основаниях «крышевать» изрядную часть городских спальных районов с их торговлей как явной, так и тайной…

Насколько нам известно, связей с Ангелом Бацилла не разрывал и в конфликте с ним не был, в то же время сохраняя определенную автономию действий. Известно и то, что после переворота 2013-14 он сумел наладить сотрудничество с новоявленными хозяевами страны.

Александр Николаевский (“Бацилла”).

А примерно год назад с ним произошло нечто вовсе странное. На его квартиру был совершен дерзкий налет, в результате коего сам «авторитет» был жестоко избит и потом долго лечился, украдена изрядная сумма денег и ценное имущество вплоть до дорогого карабина, и…полная тишина. Дело небывалое!

Причем, огласке оно тогда предано не было. Ничего не известно и о поимке преступников. Или — о суровой, но вполне справедливой расправе над ними со стороны «братвы», ибо подобный беспредел всегда карался максимально жестоко и сведения о наказании специально доводят до СМИ. Дабы неповадно было!

…Расценивать эту печальную историю можно двояко. Либо часть тех же «законников» сделала своему былому соратнику «намек оглоблей» на предмет его недопустимых действий, либо — все это было организовано как раз вполне себе «респектабельными» господами при чинах, дабы добиться от достаточно рационального Николаевского неких с его точки зрения, опасных действий.

Так это или нет — мы не знаем и скорее всего, не узнаем. Но скоропостижная смерть сильного и опытного человека, имевшего в нашем городе несомненные возможности неформально повлиять на выборный процесс буквально за несколько дней до выборов, заставляет задуматься…