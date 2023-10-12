Экс-министр обороны рассказал, как Израиль помог ХАМАС с производством ракет

Израилю, невзирая ни на что, следует идти до конца в военном противостоянии с ХАМАС.

Об этом в своей колонке на walla.co.il написал экс-министр обороны Израиля, уроженец Кишинева Авигдор Либерман.

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«Меня сегодня спросили граждане, почему я настаиваю на том, что должно быть после войны, и свой ответ я разделяю на три части: прежде всего, мы должны выиграть войну, а выиграть войну – значит идти до конца и победить ХАМАС, и что никто не будет спрашивать в конце войны, кто победители, а кто проигравшие», – пишет политик.

Он утвержадет, что 70% материалов, из которых ХАМАС производил все ракеты и ракеты, прошли с одобрения Израиля через КПП Керем Шалом в сектор Газа.

«Почти все автомобили, на которых ХАМАС въехал на территорию Израиля вместе с террористами, убившими наших граждан, это автомобили, проехавшие из Израиля во внутренние районы сектора Газа через КПП Керем Шалом. Трактор, разрушивший заграждение, как мы все видели по телевизору, также является трактором, который с разрешения Государства Израиль проехал через КПП Керем Шалом в сектор Газа. Большая часть химикатов, которые якобы предназначались для сельского хозяйства в секторе Газа, большая часть железа и металлов, которые якобы были переданы на строительство, все ушло на военные нужды и строительство тоннелей. Первыми нашими людьми, убитыми человеко-животными из ХАМАС, были те же люди на КПП Керем Шалом, которые всего за два дня до этого доставляли топливо, муку и различные товары жителям сектора Газа с одобрения государства Израиль. Также каждый рабочий, приехавший в Израиль из сектора Газа, платил ХАМАСу 600 шекелей в месяц, чтобы получить разрешение на работу в Израиле. Большая часть катарских денег шла на терроризм, они шли не на бедных и нуждающихся, а на террористические цели, потому что даже когда они доходили до нуждающихся, в первую очередь именно нуждающиеся идентифицировались с ХАМАС, и это освобождало их деньги от их бюджета для террора», – уверяет экс-министр обороны Израиля.

По его словам, он не понимает, почему Израиль до сих пор не уничтожил порт Газы.

«Поэтому важно заранее договориться о том, что произойдет на следующий день после войны и, что еще важнее, дать понять прямо сейчас, что общественное мнение в мире и в США на нашей стороне, что лидеры западного мира с нами и поддерживают нас безоговорочно, после того, как мы заплатили ужасную цену и все еще находимся в глубоком шоке после тех ужасов, которые мы видели», – отмечает израильский политик.

Он полагает, что руководство Израиля как можно быстрее должно объявить о новой реальности, которая наступит на следующий день после войны.

«Нельзя, чтобы случившееся повторилось в том или ином виде даже после окончания боевых действий. ХАМАС и все лидеры организации должны быть устранены. Только таким образом мы восстановим безопасность граждан Израиля, восстановим систему сдерживания и поселения в поясе вокруг Газы», – резюмирует Либерман.