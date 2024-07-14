Странное покушение на Трампа. Стрелка убили на месте, Трамп отделался окровавленным ухом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Стрельбой закончился предвыборный митинг Дональда Трампа в Пенсильвании -решающем колеблющемся штате на предстоящих в ноябре выборах президента США. Там, в городке Батлер, без пяти минут кандидат в президенты синзронно со звуками выстрелов неожиданно прервал свой экспрессивный спич и покинул площадку.

Сразу же после начала стрельбы Трамп пригнулся к трибуне, к нему подбежали телохранители и увели его. Перед уходом политик помахал рукой, сжатой в кулак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Примерно в четыре утра по Москве полицейские сообщили толпе сторонников политика, собравшейся у госпиталя в Батлере, что Дональд Трамп уехал в сопровождении кортежа через другой выход.

Трамп вышел на связь примерно через два с половиной часа после инцидента

«Невероятно, что такой акт мог произойти в нашей стране», — написал Трамп в бывшем Твиттере..

«В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит», – сообщил он.

И действительно, на видеокадрах и фотоснимках с места события видно, что у Трампа окровавлено правое ухо.

Трамп поблагодарил Секретную службу США и остальных силовиков за быструю реакцию на стрельбу, а также выразил соболезнования семьям погибшего и раненого на митинге.

Окружной прокурор Ричард Голдингер сообщил агентству Associated Press, что стрелявший убит, погиб также как минимум один участник митинга.

Подтвердило гибель стрелка и заявление Секретной службы, отвечающей за охрану Трампа. В нём сказано, что нападавший произвел несколько выстрелов в сторону сцены «с возвышения за пределами места проведения митинга». Личность стрелявшего пока не называется.

По информации New York Post, личность стрелявшего в Трампа — Томас Мэтью Крукс, 20-летний житель Пенсильвании. Он якобы действовал в одиночку, а его мотивы не установлены

«Сотрудники Секретной службы США нейтрализовали стрелка, он мёртв. Секретная служба США быстро приняла защитные меры, бывший президент Трамп находится в безопасности. Один зритель погиб, двое получили серьезные ранения. Инцидент расследуется. Секретная служба уведомила ФБР», — говорится в заявлении.

Отреагировал на происшествие и главный конкурент Трампа, находящийся в штате Делавэр. Белый Дом сообщил, что Джо Байдена проинформировали о случившемся. Брифинг провели главы секретной службы и министерства внутренней безопасности, а также советница Байдена по вопросам внутренней безопасности.

«Мне сообщили о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех кто был на митинге. Мы ждём информацию. Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они обеспечили его безопасность. В Америке нет места такому насилию. Вся нация должна объединиться и осудить это насилие», – сообщил Байден после брифинга.

Позже Байден еще раз коротко выступил перед журналистами, сообщив, что Трамп «чувствует себя хорошо». По словам президента США, он пытался дозвониться до своего соперника, но пока не смог этого сделать. На вопрос, считает ли он, что на Трампа совершили покушение, Байден ответил, что выскажется по этому поводу позже: «У меня есть мнение, но нет фактов».

Associated Press со ссылкой на двух сотрудников правоохранительных органов сообщило, что стрельба на митинге Дональда Трампа расследуется как попытка покушения.

Канал CBS в своем прямом эфире подчеркивает, что на таких митингах всегда принимаются усиленные меры безопасности, людей пропускают через рамки металлоискателей.