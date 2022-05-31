Странности опроса. В Киеве дали понять, в каких границах видят послевоенную Украину

Новости Украины

Проукраинский общественный деятель с Донбасса Энрике Менендес на днях написал у себя в соцсети о том, что как только вокруг Киева прекратились военные действия, так сразу у украинской власти исчез запрос на переговоры с Россией.

«Донбасс можно сносить под ноль – никто и не пикнет. И это не только моё наблюдение», – сетует Менендес.

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И хотя в своих надеждах на мирное разрешение вступающего в свою наиболее кровавую и ожесточенную фазу конфликта он бесконечно наивен, в основном наблюдении он прав: действительно, избавившись от первоначального испуга и ощутив за спиной западный тыл, киевская власть уже не думает даже о малейших уступках Москве.

Отброшен даже фиговый листок нейтрального статуса, которым еще в марте-начале апреля в Киеве прикрывали откровенное желание договориться с Россией так, чтобы при этом оставить все как есть.

На Банковой подкрепляют свое нежелание договариваться ссылками на общественное мнение, которое якобы тоже не хочет мира с Россией. Об этом же говорят и активно распространяемые украинскими СМИ результаты майского опроса грантоедского фонда «Демократические инициативы».

Этот опрос примечателен не только своими результатами, о которых ниже, но и тем, что едва ли не впервые – лояльные режиму и ориентированные на Запад социологи делали замер исключительно в западных и центральных областях Украины – без ее востока и юга.

Выборка представляет взрослое население семи западных (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая) и четырех центральных (Винницкая, Кировоградская, Хмельницкая, Черкасская) областей.

Столь показательное сужение территории для исследования еще можно было бы обьяснить невозможностью релевантно замерять общественное мнение в регионах, охваченных боевыми действиями, а также в регионах, контроль над которыми Киев фактически потерял. Однако в рамки такого объяснения не укладывается отказ от проведения опроса в полностью контролируемых Одесской и Днепропетровской областях, где никаких боевых действий нет, а также отказ от замеров в Николаевской и Харьковской областях, контроль над большей частью которых Киев все еще сохраняет.

Да и исключение из перечня контролируемого остатка Запорожской области смотрится странно – в прежние то годы социологов ничуть не смущали опросы на контролируемых огрызках Луганщины и Донетчины, хотя это и были не все территории этих областей. Просто делали приписку, что это мол, мнение «за исключением временно оккупированных территорий» – да и все.

Но отчего-то именно сейчас понадобилось узнать именно мнение только лишь центра и запада, причем, по основополагающим для жизни страны вопросам, которые, по идее, касаются всех. Или уже не касаются? Так почему же сейчас мнение юго-востока по вопросу уступок России стало вдруг показательно неважно?

Понятно, что намеренное сужение географической базы опроса дало на выходе совершенно конкретные цифры, которые были бы однозначно иными, спроси социологи мнение всех украинцев. Итак, что же это за цифры?

По состоянию на май 78% опрошенных высказались против любых уступок РФ ради мира, в то время как в феврале, на начало СВО, таких было всего 43%. Отказаться от идеи вступления в НАТО сегодня готовы только 7% опрошенных, тогда как в феврале было 14 %.

При этом 94% жителей западных и центральных областей, верят в победу Украины (привет пропаганде имени Арестовича), а 91% выступают за полный разрыв всех (экономических, дипломатических) отношений с Россией, включая полный запрет на въезд россиян на территорию Украины. За НАТО теперь почти конституционное большинство – 74%, а за ЕС и того больше – 89%.

И знаете, с поправкой на предельно высокий регистр истерики в украинском медиаполе и с поправкой на региональный разрез, такие итоги опроса, даже принимая во внимание известные манипуляции с цифрами, вполне правдоподобны. Сами по себе цифры в реальности могут быть несколько другими, но в пределах допустимой погрешности.

Еще раз уточним: это мнение предельно запуганных, доведенных до истерики и лишенных альтернативной информации людей, но сегодня оно именно таково или примерно таково.

А вот что действительно представляет интерес, так это причины, по которым киевским властям понадобилось в качестве общественного мнения опираться на мнение лишь центра и запада. На моей памяти такое впервые за все годы наблюдений за украинскими соцопросами и их подачей в СМИ. Заголовок на УП прост, как распиленное бревно: «Жители центральных и западных областей против любых уступок России».

И если мнение юго-востока уже совсем не берется в расчет, то по логике может означать только одно: именно в указанных в социологической выборке границах заказчики опроса и видят будущую Украину. Соответственно, отсюда и резон – зачем спрашивать мнение тех, кто будет жить в России?

Укрепляют такие подозрения и участившиеся призывы Запада к территориальным уступкам и «тяжелым компромиссам». Сейчас от Киева на Западе ждут обещанного контрнаступления, которое по идее должно продемонстрировать перелом в военной кампании в украинскую пользу.

Одновременно с этим мы видим торги вокруг поставок в Незалежную западных РСЗО M142 HIMARS с тактическими ракетами, дальностью до 420 км, способных нанести урон территории РФ и ее Черноморскому флоту. Собственно, в Киеве не скрывают, что от поставок дальнобойной артиллерии зависит успех анонсированного контрнаступления. Отсюда и истерики Зеленского и Ко – мол, пусть на Западе определяться, нужна им Украина, и в каких границах.

Именно поэтому сейчас все взоры прикованы к донбасской операции российской армии. От темпов наступления которой зависит то, на каком рубеже остановится Россия, прежде чем речь снова пойдет о попытках договориться и подморозить конфликт.

А местные элиты потенциально «спорных» территорий забеспокоились уже сейчас – Корбан, истерично призвавший власти левобережных областей окапываться и строить эшелонированную оборону, не дожидаясь исхода битвы на Донбассе, не даст соврать.

Понятно, что это всего лишь виды на некоторый вариант будущего. И окончательная конфигурация зависит от множества факторов, включая темпы продвижения российской группировки, упорство сопротивления со стороны ВСУ, уровень снабжения вооружениями со стороны Запада и готовности Киева капитулировать.

Тем не менее, ряд российских экспертов оценивают вероятность потери Украиной всех торговых и военно-морских портов на Черном море практически в 100 %. Что же до остального, то прогноз идет по убывающей: так, вероятность потери Украиной всех приграничных с Россией левобережных областей оценивается в 75 %, а вероятность того, что Россия по итогу горячей фазы СВО остановится на левом берегу Днепра равна 50%.