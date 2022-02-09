Странности референдума по новой конституции Лукашенко

Референдум по поправкам в белорусскую Конституцию назначен на 27 февраля, но избирательные участки откроются уже 22 числа. Досрочное голосование в Белоруссии традиционно массовое, и власть всячески стимулирует граждан проголосовать именно досрочно.

В этот раз озвученный целевой показатель – 40 процентов. Впрочем, аномально высокое количество проголосовавших досрочно для Белоруссии дело привычное, но в этот раз процесс будет иметь еще ряд новаций, делающих голосование по-белорусски совсем уж своеобразным.

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Во-первых, на голосовании впервые не будет западных наблюдателей. Сейчас белорусский Центризбирком зарегистрировал всего 47 международных наблюдателей. Из них 43 представляют страны СНГ, а 4 – избирательные органы иностранных государств. Каких – не уточняется, но вероятно, речь идет о Китае, Венесуэле и других дружественных официальному Минску странах.

Ожидается также прибытие наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества. ОБСЕ, Евросоюз – не приглашены. И в этом логика есть. Если они изначально отказывают в легитимности Лукашенко и, соответственно, заведомо не признают организованный им референдум, то о каком наблюдении может идти речь. Но из всех нововведений это – наиболее логичное.

Вторым нововведением является тотальный отказ от голосования за рубежом. Если во время президентских выборов 2020 года было открыто 44 избирательных участка за рубежом, то сейчас число таких участков будет равно нулю. Формально решение об открытии участков принимает посол, и случаи отказа это делать иногда имеют место.

Так, например, белорусский посол в Японии в 2020 году, несмотря на протесты диаспоры, не стал открывать участок, ссылаясь на ковид. Сейчас же это сделали все без исключения послы. Разумеется, такой массовый демарш никак не мог быть частной инициативой дипломатов. Здесь инициатива должна идти с самого верха. Причины отказа открывать участки назывались разными – ковид, проблемы с безопасностью и отсутствие необходимого количества граждан на консульском учете.

На самом деле, проблема явно лежит в другой плоскости. Ковид был и в прошлом году, причем ограничения в большинстве стран были гораздо более жесткими. Проблемы с безопасностью можно ожидать, но далеко не везде. Я вполне допускаю, что многочисленные змагары, покинувшие Белоруссию в направлении Польши или Украины, могут устроить какие-то провокации во время голосования в этих странах, но представить что-то подобное в России или Китае, где белорусская диаспора довольно велика, я не могу.

Зачем нужно было закрывать участки во всех странах, если проблемы с безопасностью возможны только в нескольких? Что касается малого количество граждан, стоящих на консульском учете, то установленный законодательством лимит тут – 20 человек. Сложно представить себе страну, в которой имеется белорусское посольство, но не имеется такого количества белорусских граждан.

Белорусский ЦИК утверждает, что права диаспоры соблюдены – ведь каждый может приехать в Белоруссию, где и проголосовать. Но представить себе гражданина, который отправится в Минск из того же Китая только ради того, чтобы отдать голос на референдуме, лично я не могу. В 2020 году в голосовании за рубежом приняли участие 0,3 процента от общего количества проголосовавших. ЦИК приводит это в качестве аргумента в поддержку отказа от голосования за рубежом, но в абсолютных цифрах речь идет более, чем о 15 тысячах человек, которых фактически лишили избирательного права. В общем, решение очень спорное.

Другое спорное решение – отказ от шторок в избирательных кабинках. Формальная причина – тот же ковид. Но какое отношение может иметь отсутствующая в кабинке шторка к распространению вируса, я понимать отказываюсь. Скорее всего, шторки убрали потому, что они не позволяют членам избирательной комиссии видеть, кто фотографирует свои бюллетени.

Обжегшись на выборах 2020 года, Лукашенко предпринимает все возможные и невозможные в приличном государстве меры, чтобы обезопасить себя на предстоящем голосовании. Вот только в этот раз он, как говорится, «дует на воду». Этот референдум не может породить такие же массовые протесты.

Тут избирателям не предлагается выбора между своим и чужим. Оба варианта выигрышны для Лукашенко и проигрышны для оппозиции. И даже, если произойдет чудо, и предлагаемый оппозицией срыв референдума путем массовой порчи бюллетеней состоится, это приведет лишь к тому, что у Белоруссии останется действующая Конституция.