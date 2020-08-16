Странный белорусский Майдан: Собрался и разошелся

16.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская оппозиция, которая собрала сегодня в центре Минска рекордное количество людей, не стала закреплять успех. На площади Независимости не возникло ни сцены, ни палаточного городка, как в Киеве в 2004 и 2013 годах. Не были и попыток штурма правительственных учреждений.

Оппозиционные СМИ лишь с гордостью зафиксировали, что участники митинга убрали мусор после себя.

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Митинга как такового тоже не было. К собравшимся обратилась лишь глава штаба находящегося в СИЗО несостоявшегося кандидата в президенты Виктора Бабарико – Мария Колесникова.

«Мы не забудем и не простим. Завтра мы подаем заявление на возбуждение уголовного дела по факту смерти мирных людей, издевательств над людьми, незаконных действий правоохранительных органов. Все, кто применял насилие к демонстрантам и мирным белорусам, должны понести ответственность согласно закону Республики Беларусь. Мы требуем освободить всех политических заключенных. Десятки политических заключенных и 4 тысячи человек, которые до сих пор остаются в тюрьмах (задержанные во время протестов – ред.), должны быть свободны немедленно.

Наше главное требование – бывший президент должен подать в отставку. Мы с вами единая свободная нация. Мы сильный свободный народ. Нас так много никогда в жизни не было. Спасибо, что вы сделали этот шаг навстречу свободе. Беларусь никогда не будет прежней», – сказала Колесникова.

Как сообщает агентство Tut.by после того, как акция закончилась в спальных районах Минска прошли задержания возвращающихся с митинга людей.